Мадонна показала редкий снимок с приемными дочерьми (фото)

Артистка усыновила четырех детей из африканской страны. Она также стала мамой дочери Лурдес Леон и сына Рокко.

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65-летняя американская певица Мадонна наслаждалась семейной поездкой в Малави со своими приемными 11-летними дочерьми-близнецами Эстер и Стеллой. Редким снимком с наследницами звезда сцены поделилась в Instagram.

Мадонна усыновила четырех детей из африканской страны и с тех пор регулярно возвращалась туда. Поездка Мадонны была частью деятельности ее некоммерческой организации Raising Malawi.

Певица поделилась снимком, на котором она одета в куртку цвета хаки с камуфляжными штанами, позируя вместе с Эстер и Стеллой. Девочки надели для фото черные топы, темно-синие куртки и камуфляжные штаны.

Мадонна с дочерьми Фото: Instagram madonna

Артистка также поделилась фотографией, на которой она занимает игривую позу перед камерой в окружении местных детей.

Сына Дэвида Мэдж усыновила в 2006 году, когда ему было 13 месяцев. Он родился в деревне Липунга, которая расположена на западе Малави. Мерси усыновили в 2007 году, когда ей было четыре года и она болела малярией.

Мадонна в Малави Фото: Instagram madonna

Ее близнецов усыновили из Малави в начале 2017 года. Два года до усыновления они жили в детском доме.

Звезда сцены также стала мамой дочери Лурдес Леон и сына Рокко.

Мадонна с детьми Фото: Instagram madonna

Знаменитость рассказывала ранее: "Мои дети всегда говорят мне: "Спасибо тебе, мама, что ты дала нам лучшую жизнь", а я говорю им: "Нет, это вы меня спасли"".

Напомним, Мадонна показала всех шестерых детей на новогодние праздники.

Также Фокус писал об откровенной съемке дочери Мадонны для журнала.