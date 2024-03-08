Стало известно, что сказала Мадонна после выхода из комы

Звезда сцены перенесла серьезную бактериальную инфекцию в июне 2023 года. Сейчас она делится подробностями тяжелого периода.

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65-летняя американская певица Мадонна вспомнила, что сказала после выхода из комы летом 2023 года. Об этом пишет People.

Во время выступления на сцене первого из пяти своих распроданных шоу Celebration World Tour на Kia Forum в Лос-Анджелесе звезда рассказала о своей госпитализации в прошлом году из-за серьезной бактериальной инфекции.

"Это шоу каждый вечер не так тяжело для меня физически. Это тяжело для меня эмоционально, потому что я действительно рассказываю вам историю своей жизни. Мое сердце в рукаве", — призналась Мадонна, добавив, что она "упала с лошади, сломав много костей", однако ее "ничто не остановит".

"Я сказала "нет!" — Я уверена, это Бог спрашивал, хочу ли я уйти с ним", — раскрыла артистка свое первое слово после четырехдневной комы в июне 2023 года.

Мадонна Фото: Instagram madonna

Отметим, что тогда певица попала в реанимацию из-за серьезной бактериальной инфекции. Она чувствовала себя плохо и не вставала с постели, страдая от постоянных приступов тошноты.

Личный менеджер звезды Гай Осири сообщил, что у нее "развилась серьезная бактериальная инфекция". Он также отметил, что Мадонна провела в отделении интенсивной терапии несколько дней. А долгожданный тур знаменитости Celebration был отложен.

Напомним, Мадонна показала всех шестерых детей на новогодние праздники.

Также Фокус писал об откровенной съемке дочери Мадонны для журнала.