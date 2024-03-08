Стало відомо, що сказала Мадонна після виходу з коми

Зірка сцени перенесла серйозну бактеріальну інфекцію у червні 2023. Наразі вона ділиться подробицями важкого періоду.

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65-річна американська співачка Мадонна пригадала, що сказала після виходу з коми влітку 2023 року. Про це пише People.

Під час виступу на сцені першого з п’яти своїх розпроданих шоу Celebration World Tour на Kia Forum у Лос-Анджелесі зірка розповіла про свою госпіталізацію минулого року через серйозну бактеріальну інфекцію.

"Це шоу щовечора не так важко для мене фізично. Це важко для мене емоційно, тому що я дійсно розповідаю вам історію свого життя. Моє серце в рукаві", — зізналася Мадонна, додавши, що вона "впала з коня, зламавши багато кісток", проте її "ніщо не зупинить".

"Я сказала "ні!" — Я впевнена, це Бог запитував, чи я хочу піти з ним", — розкрила артистка своє перше слово після чотириденної коми в червні 2023 року.

Мадонна Фото: Instagram madonna

Зазначимо, що тоді співачка потрапила до реанімації через серйозну бактеріальну інфекцію. Вона почувала себе погано і не вставала з ліжка, страждаючи від постійних нападів нудоти.

Особистий менеджер зірки Гай Осірі повідомив, що в неї "розвинулася серйозна бактеріальна інфекція". Він також зазначив, що Мадонна провела у відділенні інтенсивної терапії кілька днів. А довгоочікуваний тур знаменитості Celebration було відкладено.

Нагадаємо, Мадонна показала всіх шістьох дітей на новорічні свята.

Також Фокус писав про відверту зйомку доньки Мадонни для журналу.