Мадонна зібрала всіх шістьох дітей на свята (фото)

Знаменитість із спадкоємцями зустріла Новий рік на карибському острові. На честь свята до неї приєдналися всі діти.

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65-річна американська співачка Мадонна поділилася знімками зі святкування Нового 2024 року з усіма шістьма своїми дітьми під час відпустки на карибському острові Сен-Бартельмі. Фото зірка сцени виклала в Instagram з майже 20 млн підписників.

На одному кадрі знаменитість поєднала мереживне бюстьє з капелюхом Gucci 'Canvas Wide Brim' за 750 доларів і підписала свій новий пост словами з пісні Inner City 1988 року Good Life.

"Дозвольте мені відвезти вас туди, куди, я знаю, що ви хочете піти / Це гарне життя. Щасливого 2024 року!" — звернулася до фанатів артистка.

Мадонна з дітьми

Мадонна також носила химерні подвійні джинси з чорним шкіряним топом, коли зустрічала Новий рік в обіймах своєї старшої дитини, доньки Лурдес Марії "Лоли" Чікконе Леон, 27.

Зірка народила Лолу під час дворічних стосунків з її колишнім фітнес-тренером Карлосом Леоном, які закінчилися в 1997 році.

Двічі розлучена мати шістьох дітей також позувала зі своїм сином Рокко Річі, художником-експресіоністом, чий псевдонім у світі мистецтва — "Ред".

Співачка також позувала зі своїми 11-річними дочками-близнюками Естер і Стеллою Чікконе, 18-річною донькою Чіфундо "Мерсі" Джеймс, а також своїм 18-річним сином Девідом Бандою Мвале Чікконе.

Нагадаємо, Мадонна продемонструвала талант свого сина Рокко.

Також Фокус писав про нового коханого Мадонни.