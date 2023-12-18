"Це диво": Мадонна пригадала госпіталізацію влітку 2023 року

Артистка зізналася, хто врятував її під час бактеріологічної інфекції.

Related video

65-річна американська співачка Мадонна пожартувала, що їй "довелося мало не померти", щоб зібрати всіх шістьох своїх дітей "в одній кімнаті". Про це пише Page Six.

Знаменитість пригадала, як прокинулася в лікарні зі своїми "наляканими" дітьми після кризи зі здоров'ям, через яку влітку 2023 вона потрапила в реанімацію.

"Той факт, що я зараз тут, — це чортове диво", — зізналася Мадонна під час свого концерту в Barclays Center.

"Сьогодні ввечері в цьому залі є люди, які були зі мною в лікарні", — розповіла поп-зірка.

Мадонна Фото: madonna

Виявилося, що якась загадкова жінка на імʼя Шівон врятувала тоді життя Мадонні.

"Я втратила свідомість на підлозі ванної кімнати, а прокинулася у відділенні інтенсивної терапії", — пригадала співачка.

Також артистка зізналася, що, отямившись, побачила всіх шістьох спадкоємців.

Мадонна з дітьми Фото: Instagram madonna

Мадонна, яка є мамою 26-річної Лурдес Леон, 23-річного Рокко Річі, 18-річного Девіда Банди, 17-річного Чіфундо "Мерсі" Джеймса та 11-річних близнюків Стелли та Естере, сказала, що одразу згадала свою матір, яка померла від раку молочної залози у віці 30 років.

Нагадаємо, Мадонна показала нову серію відвертих фото.

Також Фокус писав про нові стосунки Мадонни.