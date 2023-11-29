Мадонна показала, як її син малював оголену модель (відео)

23-річний Рокко будує карʼєру художника і нещодавно провів свою виставку в Італії.

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65-річна американська співачка Мадонна спостерігала, як її старший син Рокко Річі малює оголену модель на його виставці в Мілані. Роликом артистка поділилася в Instagram.

23-річний Рокко провів спільну виставку з Луїджі та Янго, італійським дуетом фешн-фотографів, які протягом багатьох років знімали низку знаменитостей, включаючи Мадонну.

Спадкоємець поп-зірки підійшов до моделі, американки Лінлі Ейлерс, курячи цигарку. Вони стояли на маленькій сцені в оточенні свічок і оркестру. Тоді Лінлі взяла в нього цигарку, і Рокко почав малювати її повністю оголене тіло червоними, жовтими та синіми кольорами.

Мадонна підписала відео: "Чарівний вечір у The Palazzo Reale! Виставка @luigiandiango була неймовірною".

Мадонна

"Але спостерігати, як мій син Рокко малює модель наживо @lynleyeilers, було справді чарівним досвідом, поки музиканти грали "Болеро" Равеля — момент, який я ніколи не забуду! Браво @roccoritchie", — звернулася до спадкоємця зірка сцени, додавши, що дуже пишається ним та відчуває себе найщасливішою мамою у світі.

Рокко став співзасновником власної галереї Maison Rhed, назва взята від його псевдоніму Rhed, який він використовував на початку своєї кар'єри.

Рокко Річі

23-річний Рокко — син Мадонни від її другого чоловіка, режисера Гая Річі.

Нагадаємо, донька Мадонни Лурдес Леон знялася в рекламі відомого напою.

Також Фокус писав про готичний образ Мадонни, який вона продемонструвала в Мілані.