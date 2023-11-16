Мадонна показалася у футуристичних окулярах на знімках з Парижа (фото)

"The Celebration Tour" дістався до французької столиці.

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65-річна американська співачка та активістка Мадонна поділилася фото з Парижа. Знімки зірка сцени опублікувала у своєму Instagram з майже 20 млн підписників.

"Як це відчувається як для дівчинки… паризьке звалище", — написала знаменитість.

Зокрема Мадонна показала, як читає книжку в паризькій книгарні, фарбується, відвідує місцеві памʼятки. Також артистка позувала у футуристичних окулярах та костюмі зі шкіряними вставками Versace, який повністю покрив її тіло. Волосся знаменитість заплела у дві косички.

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Мадонна у Франції

"Мама всіх мам", "Кажіть, що хочете, про Мадонну, але вона королева попу", "Найпрекрасніша жінка у світі", — реагують на французькі кадри Мадонни її підписники у соцмережі.

У Франції американська зірка сцени, яка перенесла влітку 2023 важку бактеріальну інфекцію, перебуває зі своїм святковим туром "The Celebration Tour", який присвятила 40-річчю сценічної діяльності.

Мадонна у Франції Фото: Instagram madonna

Нагадаємо, Мадонна публічно підтримала Україну під час концерту у Лондоні.

Також Фокус писав про спогади Мадонни про її хворобу влітку 2023 року.