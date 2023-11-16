Мадонна показалась в футуристических очках на снимках из Парижа (фото)

"The Celebration Tour" добрался до французской столицы.

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65-летняя американская певица и активистка Мадонна поделилась фото из Парижа. Снимки звезда сцены опубликовала в своем Instagram с почти 20 млн подписчиков.

"Как это чувствуется как для девочки... парижская свалка", — написала знаменитость.

В частности, Мадонна показала, как читает книгу в парижском книжном магазине, красится, посещает местные достопримечательности. Также артистка позировала в футуристических очках и костюме с кожаными вставками Versace, который полностью покрыл ее тело. Волосы знаменитость заплела в две косички.

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Мадонна во Франции

"Мама всех мам", "Говорите, что хотите, о Мадонне, но она королева попа", "Самая прекрасная женщина в мире", — реагируют на французские кадры Мадонны ее подписчики в соцсети.

Во Франции американская звезда сцены, перенесшая летом 2023 года тяжелую бактериальную инфекцию, находится со своим праздничным туром "The Celebration Tour", который посвятила 40-летию сценической деятельности.

Мадонна во Франции Фото: Instagram madonna

Напомним, Мадонна публично поддержала Украину во время концерта в Лондоне.

Также Фокус писал о воспоминаниях Мадонны о ее болезни летом 2023 года.