65-річна Мадонна показала чергову порцію відвертих знімків (фото)

Артистка позувала в пеньюарі та панчохах. Вона поділилася черговим професійним досягненням.

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65-річна американська співачка Мадонна, лежачи на килимовій підлозі, продемонструвала червоно-чорний відвертий образ із чорними панчохами в сіточку. Кадрами артистка ділиться в Instagram з понад 19 млн підписників.

Зірка сцени також опублікувала фото, на якому вона стоїть на руках і колінах, повернувшись до камери задом.

Артистка підписала свою історію в Instagram: "Що сталося, Клівленде?"

Мадонна була в окулярах, а її губи були пофарбовані в насичений червоний колір. Волосся американська знаменитість залишила розпущеним.

Вона додала: "Сьогодні мій особливий день у Залі слави рок-н-ролу в Клівленді! Перевірте!"

Мадонна Фото: Instagram madonna

У цьому ракурсі було видно чорні чоботи артистки на червоних підборах, які зашнуровувалися ззаду.

Мадонна Фото: Instagram madonna

Вона також поділилася знімком частини вивіски Залу слави рок-н-ролу з її іменем і зображенням у букві O на вивісці місця проведення.

Мадонна Фото: Скріншот

65-річна співачка, яка влітку 2023 року перенесла важку бактеріологічну інфекцію, наразі проводить свій святковий тур у Клівленді.

Нагадаємо, Мадонна показала всіх шістьох дітей на новорічні свята.

Також Фокус писав про відверту зйомку доньки Мадонни для журналу.