"Выглядело очень страшно": Зеленского пытались убить не менее 6 раз (видео)

В августе разведка Служи безопасности предупредила заговор с целью ликвидации президента Украины, который предусматривал авиаудар по Николаеву во время одного из его визитов.

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С начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства, украинские спецслужбы предотвратили по меньшей мере 5-6 покушений на жизнь президента Владимира Зеленского. Об этом глава страны рассказал в интервью британской газете The Sun.

По словам Зеленского, первое покушение на его жизнь он и его окружение восприняли серьезно. Президент добавил, что возникла паника, "словно во время первой вспышки Covid", однако позже глава государства к этому адаптировался.

"Первый случай был очень интересный... люди не знали, что с этим делать, и это выглядело очень страшно, как Covid. А потом — это просто информация разведки, которая сообщала, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение", — рассказывает Зеленский.

Офис Зеленского загородили импровизированными баррикадами: детали

В издании отметили, что российские спецотряды десантировались в Киеве, чтобы ликвидировать президента в первый день полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Тогда охрана Зеленского загородила его офис импровизированными баррикадами и кусками фанеры.

"Его ближайшим помощникам выдали ружья и бронежилеты. Один сказал, что офис был как "сумасшедший дом", — говорится в сообщении.

"Боеприпасы, а не такси": президента предлагали вывезти из Киева

Однако, когда британские и американские чиновники высказали предложение вывезти президента из столицы из-за опасений, что Киев могут захватить, он ответил, что ему "нужны боеприпасы, а не такси".

СБУ предупредила авиаудар по городу, где находился Зеленский

Спустя почти два года Зеленский заявил, что Россия продолжает проявлять "большое желание" лишить его власти.

В издании добавляют, в августе разведка Служи безопасности Украины заявила, что предупредила заговор с целью ликвидации Владимира Зеленского, который предусматривал авиаудар по Николаеву во время одного из его визитов.

Напомним, в Крыму около полуночи 27 октября на территории санатория Кирова было совершено нападение на беглого экс-нардепа Олега Царева.