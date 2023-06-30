Покушение на Путина: российские спецслужбы помешали заговорщикам взорвать мосты, — СМИ

Источник одного из российских пабликов рассказал, что произошло во время движения кортежа Путина по Москве. Подозревали покушение, поэтому водолазы обыскивали дно Москвы-реки.

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Авторы интернет-проекта о преступлениях российских чиновников рассказали о ряде событий, которые произошли в Москве во время движения кортежа Путина. В частности, работники Федеральной службы охраны (ФСО) спасли главу Кремля от покушения — якобы должна была взорваться мина, которую заложили на дне Москвы-реки. О ситуации, которая сложилась в столице РФ, говорится в статье британского таблоида Daily Express.

Журналисты заинтересовались событиями, описанными в Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ". Неназванные источники в правоохранительных органах рассказали, что ФСО получила информацию: под одним из мостов через реку взорвется мина как раз тогда, когда через мост ехал бы кортеж Путина. При этом мину заложат в нужное место с помощью баржи.

Событие произошло 29 июня 2023 года. Около 8 утра ФСО получила "сигнал", что у одного из мостов заметили подозрительное судно, которое якобы занималось какими-то ремонтными работами. Силовики прибыли на место событий и заявили, что судно нужно переместить. Причина — движение путинского кортежа.

После этого события активизировались:

водолазы проверили дно реки;

фсошники проверили документы у всех людей, которые находились на барже;

спецназовцы потребовали увидеть бумаги, в которых говорится о необходимости проведения ремонта.

Не ясно, какие выводы сделала ФСО. Однако в заметке указано, что со всеми, кто был на барже, до сих пор работают "специальные органы".

Граждане записали несколько видео, на которых видно, как у берега стоит баржа, а вокруг — около пяти небольших катеров.

Местность, где утром 29 мая 2023 года мог произойти взмах на Путина

Указано, что события происходили в районе Центра международной торговли (ЦМТ). Местность — в Пресненском районе в центре Москвы, в 3 км от резиденции Путина в Кремле.

Центр международной торговли в Москве

Москва-река протекает довольно извилистым руслом с северо-запада на юго-восток, рассекая столицу РФ почти пополам. Через нее перекинуто 35 мостов — неизвестно, по какому из них мог двигаться кортеж Путина. А общее количество мостов в Москве — 400 шт.

Москва-река — как протекает через Москву

Впрочем, если приблизить карту местности возле ЦМТ, можно насчитать около восьми мостов. Инцидент с баржей и подкладыванием мины мог быть возле одного из них.

Мосты через Москву-реку в районе МЦТ

Напоминаем, инцидент с мостом произошел на третий день после подавления мятежа Пригожина: 26 июня глава "вагнеровцев" принял условия переговорщиков, тогда как накануне — 24-25 июня — подошел вплотную к Москве.

В то же время именно 29 июня Путин посетил Дербент в Дагестане. При этом он подошел вплотную к рядовым гражданам и даже делал с ними селфи.