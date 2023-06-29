"Надавили на убеждения": Пригожин не дошел до Москвы из-за своего патриотизма, — ГУР

По словам Кирилла Буданова, главаря ЧВК "Вагнер" удалось убедить отказаться от своего мятежа угрозами о том, что он может уничтожить Россию.

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По мнению руководителя украинской разведки Кирилла Буданова, Евгения Пригожина, лидера ЧВК "Вагнер", удалось убедить прекратить вооруженный мятеж, надавив на его "патриотические убеждения". Об этом заявил руководитель Главного управления разведки МОУ Буданов в комментарии "Украинской правде".

"Мне неприятно это признавать, но Евгений Пригожин является патриотом России. Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию. Могла бы возникнуть аналогичная ситуация, как у нас в 2014 году, когда Янукович кричал, что он "легитимный", — заявил он.

24 июня, после того как глава ЧВК "Вагнер" повернул колонны взбунтовавшихся наемников от Москвы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, после чего он "уйдет в Беларусь".

27 июня Александр Лукашенко подтвердил, что главарь наемников сейчас находится на территории республики Беларусь. Он заявил, что гарантии, которые предоставил Евгению Пригожину президент РФ Владимир Путин, соблюдены.

Также белорусский политик заявил, что командиры из ЧВК "Вагнер" поделятся опытом и помогут вооруженным силам РБ повысить свои навыки.