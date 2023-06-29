"Натиснули на переконання": Пригожин не дійшов до Москви через свій патріотизм, — ГУР

За словами Кирила Буданова, ватажка ПВК "Вагнер" вдалося переконати відмовитися від свого заколоту погрозами про те, що він може знищити Росію.

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На думку керівника української розвідки Кирила Буданова, Євгена Пригожина, лідера ПВК "Вагнер", вдалося переконати припинити збройний заколот, натиснувши на його "патріотичні переконання". Про це заявив керівник Головного управління розвідки МОУ Буданов у коментарі "Українській правді".

"Мені неприємно це визнавати, але Євген Пригожин є патріотом Росії. Лукашенко та інші особи змогли його переконати, що своїми діями він розірве Росію. Могла б виникнути аналогічна ситуація, як у нас 2014 року, коли Янукович кричав, що він "легітимний", — заявив він.

24 червня, після того як глава ПВК "Вагнер" повернув колони найманців, які збунтувалися, від Москви, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що кримінальну справу стосовно Євгена Пригожина буде припинено, після чого він "піде в Білорусь".

27 червня Олександр Лукашенко підтвердив, що ватажок найманців зараз перебуває на території республіки Білорусь. Він заявив, що гарантії, які надав Євгену Пригожину президент РФ Володимир Путін, дотримано.

Також білоруський політик заявив, що командири з ПВК "Вагнер" поділяться досвідом і допоможуть збройним силам РБ підвищити свої навички.