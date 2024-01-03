Засыпают позиции "лепестками" и подтягивают снайперов: в ВСУ о новой тактике РФ в Донецкой области

Российские оккупанты начали по ночам разминировать дороги и дистанционно минировать позиции ВСУ, рассказал боец 24 ОШБр "Айдар".

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В Донецкой области российские оккупанты готовятся к штурмам на нескольких участках фронта. Туда стягивают пехоту и снайперов. Об этом в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" рассказал доброволец 24 ОШБр "Айдар", позывной "Осман", Станислав Бунятов.

"Сейчас оккупанты готовятся к штурмам в районе Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки. Пытаются по ночам разминировать дороги, засыпают дистанционно наши позиции "лепестками", подтягивают в этот район ответственности свежую пехоту и снайперов", — рассказал он.

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Боец ВСУ отметил, что украинские защитники уже караулят урожайную технику и даже ждут, чтобы враг ее больше использовал, чтобы уничтожать.

"Мы готовы, лишь бы на технике ехали, было бы вообще хорошо. У меня ребята уже за вознаграждение технику х**рят, то только ждут, как коршуны", — написал Бунятов.

Напомним, что ВС РФ перегруппировываются на Лиманском направлении и пытаются наступать на город Часов Яр в Донецкой области. Об этом 3 января, сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

29 декабря в американском Институте изучения войны сообщали, что ВС РФ могли продвинуться на Бахмутском направлении.