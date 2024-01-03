ВС РФ пытаются наступать на Часов Яр и проводят перегруппировку, – Сырский (карты)

По словам командующего Сухопутных войск ВСУ, враг изменил тактику — на направлениях наступления используется больше техники для поддержки пехоты.

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Вооруженные силы Российской Федерации перегруппировываются на Лиманском направлении и пытаются наступать на город Часов Яр Донецкой области. Об этом в среду, 3 января, сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

По словам командующего, на Бахмутском направлении продолжаются напряженные бои вблизи села Богдановка.

Ситуация на Бахмутском направлении Фото: deepstatemap.live

"Также, противник пытается наступать в направлении города Часов Яр", — отметил Сырский.

На Купянском направлении ВС РФ продолжают ежедневные штурмы в районе села Синьковка. По мнению командования, россияне пытаются создать тут плацдарма для дальнейшего наступления на город Купянск.

Ситуация на Купянском направлении Фото: deepstatemap.live

На Лиманском направлении враг перегруппировывается после понесенных потерь.

Ситуация на Лиманском направлении Фото: deepstatemap.live

"В то же время на этом направлении враг активно применяет авиацию для нанесения ударов управляемыми авиационными бомбами", — добавил Сырский.

Новая тактика ВС РФ

По словам Сырского, на тех направлениях, где россияне наступают, ВС РФ увеличили количество используемой техники — с ее помощью пытаются поддержать штрумы пехоты.

"Также, для продолжения штурмовых действий враг использует штурмовые подразделения сформированные из бывших преступников "Шторм Z" и "Шторм V". Кроме того, противник продолжает перебрасывать резервы с других направлений", — отметил Сырский.

Командование ВСУ подчеркивает, что ведется постоянная работа по оперативному принятию решений и эффективному контролю за действиями противника. Основное внимание уделяется сохранению жизни и здоровья украинских военнослужащих, действенной контрбатарейной борьбе и уничтожению резервов противника на путях их движения.

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Напомним, 29 декабря в американском Институте изучения войны сообщали, что ВС РФ могли продвинуться на Бахмутском направлении.

Ранее офицер запаса Петр Черник заявил, что украинцы должны понимать, что частичные успехи в больших войнах бывают даже у тех, кто проигрывает. Поэтому "разводить измену" по потере Марьинки рано.