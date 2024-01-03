ВС РФ пытаются наступать на Часов Яр и проводят перегруппировку, – Сырский (карты)
По словам командующего Сухопутных войск ВСУ, враг изменил тактику — на направлениях наступления используется больше техники для поддержки пехоты.
Вооруженные силы Российской Федерации перегруппировываются на Лиманском направлении и пытаются наступать на город Часов Яр Донецкой области. Об этом в среду, 3 января, сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.
По словам командующего, на Бахмутском направлении продолжаются напряженные бои вблизи села Богдановка.
"Также, противник пытается наступать в направлении города Часов Яр", — отметил Сырский.
На Купянском направлении ВС РФ продолжают ежедневные штурмы в районе села Синьковка. По мнению командования, россияне пытаются создать тут плацдарма для дальнейшего наступления на город Купянск.
На Лиманском направлении враг перегруппировывается после понесенных потерь.
"В то же время на этом направлении враг активно применяет авиацию для нанесения ударов управляемыми авиационными бомбами", — добавил Сырский.
Новая тактика ВС РФ
По словам Сырского, на тех направлениях, где россияне наступают, ВС РФ увеличили количество используемой техники — с ее помощью пытаются поддержать штрумы пехоты.
"Также, для продолжения штурмовых действий враг использует штурмовые подразделения сформированные из бывших преступников "Шторм Z" и "Шторм V". Кроме того, противник продолжает перебрасывать резервы с других направлений", — отметил Сырский.
Командование ВСУ подчеркивает, что ведется постоянная работа по оперативному принятию решений и эффективному контролю за действиями противника. Основное внимание уделяется сохранению жизни и здоровья украинских военнослужащих, действенной контрбатарейной борьбе и уничтожению резервов противника на путях их движения.Важно
Напомним, 29 декабря в американском Институте изучения войны сообщали, что ВС РФ могли продвинуться на Бахмутском направлении.
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