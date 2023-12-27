"Крайне важно выиграть битву": военный эксперт о том, что будет после захвата Марьинки

По мнению офицера запаса Петра Черника, захват оккупантами Бахмута не дал возможности им продвинуться дальше. Это же может произойти и после Марьинки.

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Украинцы должны понимать, что частичные успехи в больших войнах бывают даже у тех, кто проигрывает. Поэтому разводить измену по потере Марьинки рано. Об этом "Еспресо" сказал военный эксперт, офицер запаса Петр Черник.

По его словам, ВС РФ не смогут быстро продвинуться дальше Марьинки, если даже возьмут Авдеевку.

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"Если остановится в том виде в каком есть сейчас, как в свое время взяли Бахмут, мы здесь разогнали множество зрад, что катастрофа, а зрада в большом счете не сложилась, дальше Бахмута они до сих пор не могут продвинуться, если не продвинутся дальше Марьинки, если даже возьмут Авдеевку, но не подвинутся дальше, то это только будут частичные успехи у них", — сказал Черник.

Он отметил, что украинцы должны понимать, что частичные успехи в больших войнах бывают даже у тех, кто проигрывает и, как пример, привел Сталинградскую битву, которая стала переломной во Второй мировой войне.

"Крайне важно выиграть битву, это очень важно, а войны не могут быть проиграны. Немцы поняли, что проиграют Вторую мировую войну уже после Сталинграда, на рубеже 44-45-го годов организовали блестящую наступательную операцию и на 100 км вперед прорвали боевые порядки союзников, конечно, погода помогла, потому что авиация не могла работать, однако в войне это им никак не помогло", — пояснил он.

Он добавил, что уверен на 100%, что украинцы в историческом контексте выиграют эту войну, но неизвестно, когда и при каких обстоятельствах это произойдет.

"Нет оптимизма, что это произойдет завтра", — резюмировал эксперт.

Напомним, что вблизи села Новомихайловка на Марьинском направлении идут тяжелые бои. По словам бойцов ВСУ, россиян давят большим количеством пехоты и техники.

Ранее сообщалось, что захват Марьинки происходил по аналогичному сценарию с Бахмутом. Военные аналитики предупредили, что следующими могут быть Авдеевка и Новомихайловка с выходом на фланги под Угледаром.