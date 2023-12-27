"Ситуация там хуже, чем была с Бахмутом": Данилов рассказал о боях за Марьинку

По словам секретаря СНБО, российские захватчики фактически уничтожили город, а ВСУ еще контролируют небольшую часть населенного пункта.

Related video

Российские оккупанты стерли с лица земли город Марьинка в Донецкой области. В отличие от Бахмута, там фактически нет ни одного уцелевшего здания. Об этом сказал секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Голосу Америки".

По его словам, небольшая часть Марьинки все еще находится под контролем Вооруженных сил Украины, но город фактически уничтожен, а ситуация там хуже, чем была с Бахмутом.

Важно

Марьинка не пала: командование ВСУ опровергает захват города оккупантами РФ (карта)

"Маленькая часть поселения все еще находится под контролем Вооруженных сил Украины. Но есть желание россиян захватить этот населенный пункт. Хотя, если уж называть вещи, как они есть, то захватить то, что осталось от населенного пункта. Потому что они фактически полностью его уничтожили. Там практически нет ни одного уцелевшего сооружения. Там ситуация скорее хуже, чем с Бахмутом — из-за местности. Поэтому еще раз подчеркиваю, по сути, зданий, которые бы уцелели на территории Марьинки, фактически нет", — рассказал Данилов.

Он отметил, что на других участках фронта в Донецкой области тоже напряженная ситуация. Российские оккупанты пробуют продвигаться вглубь в районе Авдеевки и на Купянском направлении, но ВСУ защищают эти населенные пункты, и ситуация здесь тяжелая.

Вооруженные силы Российской Федерации могли захватить Марьинку Донецкой области, считают аналитики DeepState. По их информации, враг штурмует посадки на западных окраинах города и поднял свой флаг напротив уничтоженной в феврале Георгиевской церкви.

Напомним, что 25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о захвате Марьинки Донецкой области. Однако по словам представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна, продолжаются бои за город.