"Ситуація там гірша, ніж була з Бахмутом": Данілов розповів про бої за Мар'їнку

За словами секретаря РНБО, російські загарбники фактично знищили місто, а ЗСУ ще контролюють невелику частину населеного пункту.

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Російські окупати стерли з лиця землі місто Мар'їнка на Донеччині. На відміну від Бахмута, там фактично немає жодної вцілілої будівлі. Про це сказав секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю "Голосу Америки".

За його словами, невелика частина Мар’їнки все ще перебуває під контролем Збройних сил України, але місто фактично знищене, а ситуація там гірша, ніж була з Бахмутом.

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"Маленька частина поселення все ще перебуває під контролем Збройних сил України. Але є бажання росіян захопити цей населений пункт. Хоча, якщо вже називати речі, як вони є, то захопити те, що лишилося від населеного пункту. Бо вони фактично повністю його знищили. Там практично немає жодної вцілілої споруди. Там ситуація скорше гірше, ніж з Бахмутом — через місцевість. Тому ще раз наголошую, по суті, будівель, які би вціліли на території Мар'їнки, фактично немає", — розповів Данілов.

Він зазначив, що на інших ділянках фронту на Донеччині теж напружена ситуація. Російські окупанти пробують просуватися вглиб в районі Авдіївки та на Куп'янському напрямку, але ЗСУ боронять ці населені пункти, і ситуація тут важка.

Збройні сили Російської Федерації могли захопити Мар'їнку Донецької області, вважають аналітики DeepState. За їхньою інформацією, ворог штурмує посадки на західних околицях міста та підняв свій прапор навпроти знищеної в лютому Георгіївської церкви.

Нагадаємо, що 25 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів російському президенту Володимиру Путіну про захоплення Мар'їнки Донецької області. Проте зі слів речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна, тривають бої за місто.