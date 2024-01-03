Степовое — серая зона: в ISW оценили продвижение ВС РФ в районе Авдеевки (карта)

По словам экспертов, позиционные бои продолжаются на нескольких участках фронта возле Авдеевки — в районе Новобахмутовки, Авдеевского коксохимического завода, Степового, Первомайского и Невельского.

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Под Авдеевкой продолжаются столкновения сил в позиционной борьбе за контроль над коксохимическими предприятиями около населенных пунктов Новобахмутовка, Бердычей, Степовое, Первомайское и Невельское. Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Как отметили эксперты, российские военные недавно подтвердили свое продвижение на северо-запад от Авдеевки. Из опубликованных геолокационных кадров, датированных 31 декабря, следует, что российские военные действительно продвинулись на северо-запад от населенного пункта Степовое, что находится на севере от Авдеевки.

Кроме того, аналитики заявили, что российский военный блогер заявил, что в период с 1 по 2 январяВС РФ продвинулись на северо-запад от Авдеевки в направлении Бердычей и Очеретино. Тем временем украинский военный эксперт Константин Машовец заявил 2 января, что российские войска сначала продвигались в сторону Бердычей, но затем отступили.

Машовец заявил 2 января, что Степовое является спорной серой зоной.

Он также отметил, что к северу и северо-западу от Авдеевки действуют подразделения 15-й и 21-й мотострелковых бригад (обе — 2 АК, Центральный военный округ РФ) и 114-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР"), а к северо-востоку от Авдеевки сосредоточены подразделения 239-го танкового полка (90-я танковая дивизия, 41-й АК, ЦВО РФ).

Также в отчете со ссылкой на украинские и российские источники заявили, что интенсивные боевые действия продолжаются к северо-западу от Авдеевки, в районе Новобахмутовки, Бердычей, около Авдеевского коксохимического завода, а также к юго-востоку от Авдеевки вблизи промышленной зоны и к юго-западу от Авдеевки возле населенных пунктов Первомайское и Невельское.

В ISW рассказали о боях на Авдеевском направлении

Напомним, вооруженные силы Российской Федерации пытаются окружить Авдеевку. Город имеет политическое значение для врага из-за близости к Донецку, рассказали в британской разведке. Местный коксохим занимает ключевую тактическую позицию к северу от города. Он является главным на дороге к Авдеевке, если бы оккупанты его контролировали, то украинским военным стало бы сложнее поставлять вооружение в город.

Ранее Фокус рассказывал, что по словам ветерана АТО Евгения Дикого, мы слишком поздно получили от Запада бронетехнику, а у людей не популярна мобилизация. Поэтому враг может "завалить мясом" Авдеевку и ее придется сдать.