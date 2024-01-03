Степове — сіра зона: в ISW оцінили просування ЗС РФ у районі Авдіївки (карта)

За словами експертів, позиційні бої тривають на кількох ділянках фронту біля Авдіївки — в районі Новобахмутівки, Авдіївського коксохімічного заводу, Степового, Первомайського і Невельського.

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Під Авдіївкою тривають зіткнення сил у позиційній боротьбі за контроль над коксохімічними підприємствами біля населених пунктів Новобахмутівка, Бердичей, Степове, Первомайське та Невельське. Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Як зазначили експерти, російські військові нещодавно підтвердили своє просування на північний захід від Авдіївки. З опублікованих геолокаційних кадрів, датованих 31 грудня, випливає, що російські військові справді просунулися на північний захід від населеного пункту Степове, що на півночі від Авдіївки.

Крім того, аналітики заявили, що російський військовий блогер заявив, що в період із 1 до 2 січня війська РФ просунулися на північний захід від Авдіївки в напрямку Бердичей та Очеретиного. Тим часом український військовий експерт Костянтин Машовець заявив 2 січня, що російські війська спочатку просувалися в бік Бердичей, але потім відступили.

Машовець заявив 2 січня, що Степове є суперечливою сірою зоною.

Він також зазначив, що на північ і північний захід від Авдіївки діють підрозділи 15-ї та 21-ї мотострілецьких бригад (обидві — 2 АК, Центральний військовий округ РФ) і 114-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус "ДНР"), а на північний схід від Авдіївки зосереджені підрозділи 239-го танкового полку (90-та танкова дивізія, 41-й АК, ЦВО РФ).

Також у звіті з посиланням на українські та російські джерела заявили, що інтенсивні бойові дії тривають на північний захід від Авдіївки, в районі Новобахмутівки, Бердичей, поблизу Авдіївського коксохімічного заводу, а також на південний схід від Авдіївки поблизу промислової зони і на південний захід від Авдіївки біля населених пунктів Первомайське і Невельське.

У ISW розповіли про бої на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, збройні сили Російської Федерації намагаються оточити Авдіївку. Місто має політичне значення для ворога через близькість до Донецька, розповіли в британській розвідці. Місцевий коксохім займає ключову тактичну позицію на північ від міста. Він є головним на дорозі до Авдіївки, якби окупанти його контролювали, то українським військовим стало б складніше постачати озброєння в місто.

Раніше Фокус розповідав, що за словами ветерана АТО Євгена Дикого, ми надто пізно отримали від Заходу бронетехніку, а в людей не популярна мобілізація. Тому ворог може "завалити м'ясом" Авдіївку і її доведеться здати.