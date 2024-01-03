ЗС РФ намагаються наступати на Часів Яр і проводять перегрупування, — Сирський (карти)

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ, ворог змінив тактику — на напрямках наступу використовується більше техніки для підтримки піхоти.

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Збройні сили Російської Федерації перегруповуються на Лиманському напрямку і намагаються наступати на місто Часів Яр Донецької області. Про це в середу, 3 січня, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

За словами командувача, на Бахмутському напрямку тривають напружені бої поблизу села Богданівка.

Ситуація на Бахмутському напрямку Фото: deepstatemap.live

"Також противник намагається наступати в напрямку міста Часів Яр", — зазначив Сирський.

На Куп'янському напрямку ЗС РФ продовжують щоденні штурми в районі села Синьківка. На думку командування, росіяни намагаються створити тут плацдарм для подальшого наступу на місто Куп'янськ.

Ситуація на Куп'янському напрямку Фото: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку ворог перегруповується після понесених втрат.

Ситуація на Лиманському напрямку Фото: deepstatemap.live

"Водночас на цьому напрямку ворог активно застосовує авіацію для нанесення ударів керованими авіаційними бомбами", — додав Сирський.

Нова тактика ЗС РФ

За словами Сирського, на тих напрямках, де росіяни наступають, ЗС РФ збільшили кількість техніки, що використовується, — з її допомогою намагаються підтримати штруми піхоти.

"Також, для продовження штурмових дій ворог використовує штурмові підрозділи сформовані з колишніх злочинців "Шторм Z" і "Шторм V". Крім того, противник продовжує перекидати резерви з інших напрямків", — зазначив Сирський.

Командування ЗСУ наголошує, що ведеться постійна робота з оперативного ухвалення рішень та ефективного контролю за діями противника. Основна увага приділяється збереженню життя і здоров'я українських військовослужбовців, дієвій контрбатарейній боротьбі та знищенню резервів противника на шляхах їхнього руху.

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Нагадаємо, 29 грудня в американському Інституті вивчення війни повідомляли, що ЗС РФ могли просунутися на Бахмутському напрямку.

Раніше офіцер запасу Петро Черник заявив, що українці мають розуміти, що часткові успіхи у великих війнах бувають навіть у тих, хто програє. Тому "розводити зраду" щодо втрати Мар'їнки зарано.