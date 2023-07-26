Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямку

Очолював оборону Києва і командував наступом на Харківщині: Сирський відзначає 58-річчя (фото)

Олександр Сирський
Фото: Укрінформ | Олександр Сирський

У перші критичні тижні вторгнення РФ генерал-полковник командував обороною української столиці. Після перемоги у битві за Київ Олександр Сирський отримав звання Героя України.

Related video

У середу, 26 липня, свій 58-й день народження святкує Командувач Сухопутними військами Збройних Сил України Олександр Сирський. Фокус зібрав факти з життя одного з найуспішніших воєначальників сучасності.

За плечима генерал-полковника успішна оборона Києва та визволення Харківщини. Він побував у найскладніших ділянках фронту.

У перші критичні тижні вторгнення РФ Сирський командував обороною української столиці. Завдяки його організаторським здібностям було створено два кільця оборони Києва: одне на зовнішніх околицях та одне в межах мегаполіса. Після перемоги у битві за Київ він отримав звання Героя України.

Перемоги на східному напрямку – ще один здобуток військового. Сирський, зокрема, підняв український прапор у звільненій Балаклії – першому відвойованому місті під час наступальної операції на території Харківської області. Далі були важкі бої за Куп'янськ та Ізюм.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов у документальному фільмі "Рік" Дмитра Комарова розповів, що військове командування під час Харківського контрнаступу створило умови для ворога аби росіяни не розуміли, що ж насправді відбувається. Ідея щодо контрнаступу на Харківщині у Сирського виникла, коли російські окупанти перекинули частину сил на південь.

Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen

Біографія Олександра Сирського

Олександр Станіславович Сирський народився 26 липня 1965 року. За радянських часів він здобув першу військову освіту у Москві, де в 1982 році закінчив Московське вище загальновійськове командне училище. Видання Spiegel назвало цю деталь його біографії "однією з гірких іроній нинішньої війни".

Сирський у 2014 році очолив штаб АТО від самого початку неоголошеного вторгнення російських військ. Був одним із командирів під час боїв під Дебальцевим, у Вуглегірську, селах Рідкодуб та Логвинове.

З 2016 по 2019 рік очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ (двічі в різні періоди), командування Антитерористичною операцією та Операцією об'єднаних сил (ООС) у Донецькій та Луганській областях (у травні – серпні 2019 року).

Генерал одружений та має двох синів.

Нагадаємо, 20 липня Сирський пояснив складнощі просування ЗСУ на Донеччині. З його слів, навколо Бахмута і на Лиманському напрямку російські війська захищені інженерними загородженнями й насичені боєприпасами.