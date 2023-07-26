Очолював оборону Києва і командував наступом на Харківщині: Сирський відзначає 58-річчя (фото)

У перші критичні тижні вторгнення РФ генерал-полковник командував обороною української столиці. Після перемоги у битві за Київ Олександр Сирський отримав звання Героя України.

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У середу, 26 липня, свій 58-й день народження святкує Командувач Сухопутними військами Збройних Сил України Олександр Сирський. Фокус зібрав факти з життя одного з найуспішніших воєначальників сучасності.

За плечима генерал-полковника успішна оборона Києва та визволення Харківщини. Він побував у найскладніших ділянках фронту.

У перші критичні тижні вторгнення РФ Сирський командував обороною української столиці. Завдяки його організаторським здібностям було створено два кільця оборони Києва: одне на зовнішніх околицях та одне в межах мегаполіса. Після перемоги у битві за Київ він отримав звання Героя України.

Перемоги на східному напрямку – ще один здобуток військового. Сирський, зокрема, підняв український прапор у звільненій Балаклії – першому відвойованому місті під час наступальної операції на території Харківської області. Далі були важкі бої за Куп'янськ та Ізюм.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов у документальному фільмі "Рік" Дмитра Комарова розповів, що військове командування під час Харківського контрнаступу створило умови для ворога аби росіяни не розуміли, що ж насправді відбувається. Ідея щодо контрнаступу на Харківщині у Сирського виникла, коли російські окупанти перекинули частину сил на південь.

Біографія Олександра Сирського

Олександр Станіславович Сирський народився 26 липня 1965 року. За радянських часів він здобув першу військову освіту у Москві, де в 1982 році закінчив Московське вище загальновійськове командне училище. Видання Spiegel назвало цю деталь його біографії "однією з гірких іроній нинішньої війни".

Сирський у 2014 році очолив штаб АТО від самого початку неоголошеного вторгнення російських військ. Був одним із командирів під час боїв під Дебальцевим, у Вуглегірську, селах Рідкодуб та Логвинове.

З 2016 по 2019 рік очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ (двічі в різні періоди), командування Антитерористичною операцією та Операцією об'єднаних сил (ООС) у Донецькій та Луганській областях (у травні – серпні 2019 року).

Генерал одружений та має двох синів.

Нагадаємо, 20 липня Сирський пояснив складнощі просування ЗСУ на Донеччині. З його слів, навколо Бахмута і на Лиманському напрямку російські війська захищені інженерними загородженнями й насичені боєприпасами.