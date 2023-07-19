"Якісне знищення": біля Діброви бійці 45 бригади влучили по БМД армії РФ (відео)

Як свідчить відео, українська артилерія влучила у бронемашину РФ, де могли перебувати майже десяток одиниць живої сили противника.

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Бійці ЗСУ влучили у російську БМД у лісах біля села Діброва на Луганщині. У спецоперації взяли участь два підрозділи, які вистежили ворожу бронемашину та поцілили в неї, спричинивши детонацію БК. Відео опубліковане на офіційній сторінці Facebook Сухопутних військ.

Запис успішного знищення російської бронемашини зроблено за допомогою дрона. Перші кадри показують БМД ЗС РФ, яка ховається посеред лісу. Потім прилітає снаряд: спершу з'являється стовп диму, потім — загоряння, врешті — детонує БК і машина згорає повністю.

Знищення БМД армії РФ на Луганщині

Вказано, що "успішну роботу" провели два підрозділи Сил оборони: 45 ОМБр ЗСУ та 100 ОБр Тероборони. Місце подій — біля Діброви на Луганщині.

Удар по БМД ЗС РФ біля Діброви

Бойова машина піхоти, по якій успішно відпрацювали українські артилеристи, вміщує 3 ос. екіпажу та 5 ос. десанту. Отже, можливі втрати росіян — "мінус" максимум 8 осіб.

На відео не ясно, який саме тип БМД ЗС РФ знищено — БМД-2, БМД-3, БМД-4. Однак ORYX-розслідувачі підрахували, що протягом 500 з лишніх днів війни ворог втратив п'яту частину БМД-2 (200 шт. від 1024 шт.) та більше третини БМД-4 (74 шт. від 250 шт.).

Зазначимо, згідно з онлайн-картою бойових дій DeepState, Діброва — населений пункт, розташований поруч на лінії фронту на пів дорозі між вільним Торським на Донеччині та окупованою Кремінною на Луганщині. На південний схід — Серебрянське лісництво, де, згідно з повідомленнями Генштабу ЗСУ, тривають бої у напрямку села Білогорівка.

Ситуація на Лиманському напрямку станом на 19 липня 2023 року

Воєнний оглядач Костянтин Машовець надав деякі деталі щодо подій на Лиманському напрямку — саме тут розташована Діброва. За його словами, ЗСУ втримують ворога від спроб просунутись у бік Зарічного і Торського. Росіяни навіть залучають підрозділи "Ахмат-Сєвєр" голови Чечні Рамзана Кадирова. При цьому успіху ворог не має: одна з причин — "не вистачає рівня боєздатності його передових підрозділів".

Події біля Торського та Білогорівки - Лиманський напрямок

Нагадуємо, згідно з даними Інституту вивчення війни, підрозділи ЗСУ зайняли висоти біля Бахмуту на Донеччині і продовжують тиснути на війська РФ. Зокрема, є навіть успішне просування вперед — на 3 км біля села Ягідного.

Тим часом видання WP пояснило, завдяки чому українські війська просуваються вперед під час контрнаступу. Воєнний аналітик стверджує, що використовують особливу тактику — просування вперед малими групами по 15-50 осіб.