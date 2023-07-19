ЗСУ наступають в районі Бахмута та зайняли майже усі висоти, – ISW (карта)

Українські війська, як заявили американські аналітики, просувалися на захід від Ягідного, що на 3 км на північний захід від Бахмута.

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Біля Бахмута Сили оборони зайняли майже всі панівні висоти, що дає можливість здійснювати вогневий контроль та продовжити рух вперед. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Українські війська станом на 18 липня продовжували контрнаступальні дії в районі Бахмута. Підрозділи просунулися на північ від міста. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 липня, демонструють, що Сили оборони просувалися на захід від Ягідного, що на 3 км на північний захід від Бахмута.

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, заявила, що українські війська зуміли зайняти майже усі панівні висоти навколо Бахмута. Росіяни стверджували, що їхню оборону українські війська намагалися прорвати в напрямку Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), але нібито не мали успіху.

Фото: ISW

Російські загарбники 18 липня й надалі продовжили наземні атаки в районі Бахмута та досягли обмежених територій на південь від населеного пункту. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 липня, демонструють, що війська РФ просунулися поблизу Озарянівки (14 км на південний захід від Бахмута).

ЗСУ й надалі активно просуваються на території Запорізької області, а біля Бахмута Сили оборони зайняли майже усі панівні висоти. Водночас росіяни отримали результати, досягнувши тактичних успіхів на лінії Куп'янськ-Сватове.

Артем Лисогор, керівник Луганської області, повідомив, що російські загарбники атакували українські позиції біля Діброви. Їхні дії не отримали успіху. Міноборони Великої Британії підтвердило наступ російських військ на захід через ліси на захід від Кремінної.

Бої на південному фронті

Генштаб України повідомив, що українські війська зуміли провести успішні дії на напрямку Велика Новосілка-Урожайне (до 9 км на південь від Великої Новосілки). Українські війська проводили контрнаступальну операцію та досягли певних результатів.

У Міноборони Росії стверджували, що їхні підрозділи відбили українські атаки поблизу Новоданилівки (6 км на південь від Оріхова), Степового (22 км на південний захід від Оріхова) та Малих Щербаків (17 км на південний захід від Оріхова).

Фото: ISW

Українські сили блокують російські війська на півдні України. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи у місті, а також на території Михайлівки, що за 47 км на північний захід від Мелітополя.

Українські сили, як стверджують російські джерела продовжують діяти на східному (лівому) березі Херсонської області. Українські війська досягли обмежених успіхів у цій локації.

Російський військовий блогер 17 липня заявив, що українські сили досягли обмежених успіхів біля Антонівського мосту. У цьому районі наразі тривають важкі бої. Російські війська нібито відбили невеликі українські диверсійно-розвідувальні групи, які намагалися переправитися через Дніпро в районі Голої Пристані та Антонівського мосту.

Нагадаємо, 18 липня спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що ЗСУ просуваються в районі Бахмута на сотні метрів щодня. Тактика українських захисників спрямована на те, щоб вибити російських окупантів із позицій і водночас зазнати мінімальних втрат.