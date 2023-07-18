"Діємо обережно": ЗСУ просуваються в районі Бахмута на сотні метрів щодня (відео)

За словами спікера Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, тактика українських захисників спрямована на те, щоб вибити російських окупантів із позицій і водночас зазнати мінімальних втрат.

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Українські військові продовжують контрнаступ на всіх ділянках фронту. Одні з найгарячіших боїв проходять у районі Бахмута Донецької області. Подробицями поділився речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий під час брифінгу у Military Media Center 18 липня.

За його словами, просування українських військ відбувається так, щоб зазнавати максимальних втрат і для цього використовується спеціальна тактика.

"Ми діємо дуже обережно, використовуючи маневр, охоплення ворога. Використовуємо весь спектр тактичного новаторства, щоб поступово з найменшими втратами просуватися, витісняти ворога", — йдеться в повідомленні.

Українські військові здійснюють вогневий контроль над територією і роблять усе для того, щоб поліпшити свої позиції і тим самим зробити в рази гіршим становище противника. Йому завдаються максимальні втрати.

Сили оборони атакують російських окупантів на Бахмутському фланзі — північному та південному.

"Там щодня маємо рух, який рахується сотнями метрів. Якщо говорити про тижні — кілометрами. Можливо, ще не десятки кілометрів, але ми діємо дуже обережно, з огляду на те, що в нас по суті паритет із ворогом. Немає великої переваги над ним", — підсумував Сергій Череватий.

Нагадаємо, 18 липня у ЗСУ розповіли про ситуацію на східному фронті. Представник Об'єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку Валерій Шершень зазначив, що українські військові мають суттєву перевагу в битві за населений пункт Старомайорське Донецької області.