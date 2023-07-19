ВСУ наступают в районе Бахмута и заняли почти все высоты, — ISW (карта)

Украинские войска, как заявили американские аналитики, продвигались на запад от Ягодного, что на 3 км к северо-западу от Бахмута.

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Возле Бахмута Силы обороны заняли почти все господствующие высоты, что дает возможность осуществлять огневой контроль и продолжить движение вперед. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Украинские войска по состоянию на 18 июля продолжали контрнаступательные действия в районе Бахмута. Подразделения продвинулись на север от города. Геолокационные кадры, опубликованные 17 июля, демонстрируют, что Силы обороны продвигались на запад от Ягодного, что на 3 км к северо-западу от Бахмута.

Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, заявила, что украинские войска сумели занять почти все господствующие высоты вокруг Бахмута. Россияне утверждали, что их оборону украинские войска пытались прорвать в направлении Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута), но якобы не имели успеха.

Фото: ISW

Российские захватчики 18 июля продолжили наземные атаки в районе Бахмута и достигли ограниченных территорий к югу от населенного пункта. Геолокационные кадры, опубликованные 18 июля, демонстрируют, что войска РФ продвинулись вблизи Озаряновки (14 км к юго-западу от Бахмута).

ВСУ и в дальнейшем активно продвигаются на территории Запорожской области, а возле Бахмута Силы обороны заняли почти все господствующие высоты. В то же время россияне получили результаты, достигнув тактических успехов на линии Купянск-Сватово.

Артем Лысогор, руководитель Луганской области, сообщил, что российские захватчики атаковали украинские позиции возле Дибровы. Их действия не увенчались успехом. Минобороны Великобритании подтвердило наступление российских войск на запад через леса к западу от Кременной.

Бои на южном фронте

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска сумели провести успешные действия на направлении Великая Новоселка-Урожайное (до 9 км к югу от Великой Новоселки). Украинские войска проводили контрнаступательную операцию и достигли определенных результатов.

В Минобороны России утверждали, что их подразделения отбили украинские атаки вблизи Новоданиловки (6 км к югу от Орехова), Степного (22 км к юго-западу от Орехова) и Малых Щербаков (17 км к юго-западу от Орехова).

Фото: ISW

Украинские силы блокируют российские войска на юге Украины. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах в городе, а также на территории Михайловки, что в 47 км к северо-западу от Мелитополя.

Украинские силы, как утверждают российские источники, продолжают действовать на восточном (левом) берегу Херсонской области. Украинские войска достигли ограниченных успехов в этой локации.

Российский военный блогер 17 июля заявил, что украинские силы достигли ограниченных успехов у Антоновского моста. В этом районе сейчас продолжаются тяжелые бои. Российские войска якобы отбили небольшие украинские диверсионно-разведывательные группы, которые пытались переправиться через Днепр в районе Голой Пристани и Антоновского моста.

Напомним, 18 июля спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что ВСУ продвигаются в районе Бахмута на сотни метров ежедневно. Тактика украинских защитников направлена на то, чтобы выбить российских оккупантов с позиций и при этом понести минимальные потери.