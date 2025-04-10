"Пекін має нам пояснити": громадяни "нейтрального" Китаю десятками на фронті, — Єрмак

В Україні воює велика кількість китайців — їх десятки на різних точках фронту.

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Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню Corriere della Sera.

"Їх десятки й десятки на різних точках фронту. Не знаю скільки, але багато. Це серйозна, масштабна справа, яку ми розслідуємо", — розповів він.

Кореспондент відзначив, що на стороні України воюють тисячі американських, німецьких, французьких, італійських та багато інших добровольців і найманців. Він запитав у очільника Офісу президента, чи не однаково китайським найманцям, з ким воювати.

"Ні, тому що Китай завжди казав нам, що він нейтральний. Наші добровльці з тих країн, які підтримують нас. Пекін має нам пояснити", — відповів Андрій Єрмак.

Зазначимо, 8 квітня у мережі з'явились перші відео з китайськими солдатами, які потрапили в полон, воюючи на боці Російської Федерації. Про військовополонених з Китаю повідомили бійці 81 аеромобільної бригади, яка тримає оборону під Білогорівкою на Краматорському напрямку. Інше затримання відбулось на Покровському напрямку.

Пізніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Україні відомо про 155 громадян Китаю, які воюють на боці РФ. Здебільшого росіяни вербують китайців через соцмережі по чіткій схемі.

Наступного дня він зазначив, що Україна обмінюватиме їх виключно на бійців Збройних сил України. Глава держави додав, що чутки про видачу китайців в обмін на розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпінем є "несерйозними сигналами".