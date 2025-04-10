"Пекин должен нам объяснить": граждане "нейтрального" Китая десятками на фронте, — Ермак

В Украине воюет большое количество китайцев — их десятки на разных точках фронта.

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Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию Corriere della Sera.

"Их десятки и десятки на разных точках фронта. Не знаю сколько, но много. Это серьезное, масштабное дело, которое мы расследуем", — рассказал он.

Корреспондент отметил, что на стороне Украины воюют тысячи американских, немецких, французских, итальянских и многие другие добровольцы и наемники. Он спросил у главы Офиса президента, не все ли равно китайским наемникам, с кем воевать.

"Нет, потому что Китай всегда говорил нам, что он нейтрален. Наши добровольцы из тех стран, которые поддерживают нас. Пекин должен нам объяснить", — ответил Андрей Ермак.

Отметим, 8 апреля в сети появились первые видео с китайскими солдатами, которые попали в плен, воюя на стороне Российской Федерации. О военнопленных из Китая сообщили бойцы 81 аэромобильной бригады, которая держит оборону под Белогоровкой на Краматорском направлении. Другое задержание состоялось на Покровском направлении.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украине известно о 155 гражданах Китая, которые воюют на стороне РФ. В основном россияне вербуют китайцев через соцсети по четкой схеме.

На следующий день он отметил, что Украина будет обменивать их исключительно на бойцов Вооруженных сил Украины. Глава государства добавил, что слухи о выдаче китайцев в обмен на разговор с лидером Китая Си Цзиньпинем являются "несерьезными сигналами".