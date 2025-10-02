"Розберіться з "паперовим тигром": Путін відповів на заяви Трампа і похвалився успіхами в Україні

Російський президент прокоментував заяву президента США, який, виступаючи перед військовими, назвав його вже вдруге "паперовим тигром" і заявив, що він воює в Україні четвертий рік, хоча мав би впоратися за тиждень.

"Якщо ми воюємо з усім блоком НАТО і так упевнено себе почуваємо, і водночас ми паперовий тигр, що тоді сама НАТО? Найголовніше бути впевненими в собі, а ми в собі впевнені", — заявив Путін, виступаючи на пленарній сесії XXII засідання Міжнародного дискусійного клубу "Валдай".

Путін відреагував на заяву Дональда Трампа

Путін заявив, що російська армія контролює 2/3 Куп'янська, а також зайшла в Покровськ, Костянтинівку і Сіверськ і "утримує ініціативу по всій лінії фронту".

"Київському керівництву краще подумати про те, як домовлятися", — заявив Путін.

За його словами, всі країни НАТО зараз воюють із Росією і самі вже цього не приховують.

"Ми воюємо, так? Ми виробляємо військову техніку. А з нами-то воюють дуже багато країн. Усі країни НАТО з нами воюють. Вони самі це вже не приховують", — сказав Путін.

І при цьому повідомив, що на боці Росії воюють не тільки етнічні росіяни. Оскільки, на його думку, "російськими солдатами" є всі, хто "любить Росію і служить їй".

"Коли кажу росіяни, я маю на увазі не суто етнічних російських людей, у яких написано "росіянин" у паспорті. Нагадаю в цьому зв'язку слова Петра I. Петро I сказав: "Росіянин — це той, хто любить Росію і служить їй", — повідомив Путін.

Він також згадав Майкла Глосса, сина топчиновниці ЦРУ США, який воював проти України. І заявив, що він хоч і був американцем, але був "російським солдатом".

Говорячи про США, росіянин також зазначив, що перейменування Міноборони США на "міністерство війни" звучить агресивно.

"Можна сказати, що як корабель назвеш, так він і попливе. Якийсь сенс, напевно, у цьому є. Звучить це дещо агресивно", — повідомив Путін.

Нагадаємо, виступаючи на Валдаї, російський президент заявив, що Північна Корея намагалася зупинити війну в Україні, як і "друзі в ісламському світі".

Також Путін заявив, що Росія не збирається нападати на НАТО.