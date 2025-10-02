Tomahawk не "вундерваффе": что действительно необходимо, чтобы остановить РФ (фото)

Американские крылатые ракеты Tomahawk полезны, но для кардинальной смены ситуации на фронте Украине важнее иметь средства завоевания господства в воздухе и возможности для массированных "мидл-" и "дипстрайк" ударов.

Related video

На фоне возможности передача Украине крылатых ракет Tomahawk в информационном пространстве родились ожидания "чудо-оружия", способного переломить ситуацию на фронте. Однако замдиректора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь указывает: Tomahawk — мощный, но не уникальный инструмент, и для реального сдвига потребуются инструменты по лишению России преимущества в воздухе и массовые средства для атак в оперативной и стратегической глубине.

По словам эксперта, крылатые ракеты морского базирования Tomahawk с заявленной дальностью до 2 500 км — наследие холодной войны, обеспечивавшее США оперативно-стратегическое преимущество. Существует и наземный вариант на пусковой установке Typhon (SMRF). Именно о нем, вероятно, идет речь в контексте возможных поставок ракет Украине.

Американский комплекс Typhon Фото: Открытые источники

“Является ли Typhon в настоящее время уникальным инструментом, который немедленно даст нам козыри в противостоянии с РФ? На самом деле нет. С первого дня крупномасштабной агрессии Россия использует против Украины сотни ракет морского базирования “Калибр”, которые (конечно, с множеством отличий) можно считать похожими на томагавки. Предоставляло ли оно стратегическое или оперативно-тактическое преимущество над Украиной? Определенно нет”, — подчеркнул Самусь.

Что критично для Украины

Главной задачей, определяющей способность перейти к проактивным действиям, является лишение РФ свободы действий в прифронтовом небе. Для этого необходимы конкретные шаги:

Средства дальней воздушной разведки — давно обещанные партнерами самолеты AWACS критичны для обнаружения российских воздушных группировок и создания условий для интегрированного управления силами ПВО и истребительной авиации.

Оснащение истребителей F-16 дальнобойными ракетами класса "воздух-воздух" — чтобы ограничить возможности российских Су-34 и другой авиации проводить авиаудары по позициям и населенным пунктам при помощи корректируемых авиабомб (КАБ).

Массовые партии высокоточных корректируемых авиабомб (КАБ) — для эффективной работы штурмовой авиации и поражения вражеских позиций и укрепленных огневых пунктов на тактическом и оперативном уровнях.

Реализовав эти меры, ВСУ могут существенно снизить степень свободы россиян в воздухе и изменить парадигму боевых действий — это даст эффект, сопоставимый по значимости с вводом новых ударных ракет.

Какие средства сейчас важнее Tomahawk

Для системного уничтожения военной инфраструктуры РФ в глубине и создания предпосылок для наступательных действий Украине необходимо наносить удары, которые в военной среде обозначены как middle strike (удар вглубь обороны противника) и deep strike (глубинный удар по важным объектам в тылу).

Для middle strike нужны крупные партии ракет ERAM (до 400 км) и JASSM (до 500 км) которые позволят бить по логистике, складам, пунктам управления и резервам в оперативной глубине. Анонсированная поставка тысяч ERAM при условии ритмичного поступления существенно повысит возможности Украины по системному подавлению вражеской инфраструктуры.

Американская ракета класса JASSM Фото: US DoD

Что касается deep strike, то именно здесь применение Tomahawk потенциально имеет смысл. Это точечные удары по ключевым командным пунктам, узлам связи и складам. Но зависимость от внешнего политического решения делает этот инструмент менее надежным, чем собственные разработки, считает эксперт.

Поэтому перспективные программы типа "Фламинго" и др. выглядят стратегически предпочтительнее: собственные ракеты снижают политическую уязвимость и позволяют масштабировать удары без ограничений внешней поставки.

Напомним, США заговорили о возможности предоставления Украине ракет Barracuda, которые на порядок дешевле ракет Tomahawk. Однако некоторые военные аналитики считают, что с их боевыми характеристиками не все в порядке.