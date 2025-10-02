Tomahawk не "вундерваффе": что действительно необходимо, чтобы остановить РФ (фото)
Американские крылатые ракеты Tomahawk полезны, но для кардинальной смены ситуации на фронте Украине важнее иметь средства завоевания господства в воздухе и возможности для массированных "мидл-" и "дипстрайк" ударов.
На фоне возможности передача Украине крылатых ракет Tomahawk в информационном пространстве родились ожидания "чудо-оружия", способного переломить ситуацию на фронте. Однако замдиректора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь указывает: Tomahawk — мощный, но не уникальный инструмент, и для реального сдвига потребуются инструменты по лишению России преимущества в воздухе и массовые средства для атак в оперативной и стратегической глубине.
По словам эксперта, крылатые ракеты морского базирования Tomahawk с заявленной дальностью до 2 500 км — наследие холодной войны, обеспечивавшее США оперативно-стратегическое преимущество. Существует и наземный вариант на пусковой установке Typhon (SMRF). Именно о нем, вероятно, идет речь в контексте возможных поставок ракет Украине.
“Является ли Typhon в настоящее время уникальным инструментом, который немедленно даст нам козыри в противостоянии с РФ? На самом деле нет. С первого дня крупномасштабной агрессии Россия использует против Украины сотни ракет морского базирования “Калибр”, которые (конечно, с множеством отличий) можно считать похожими на томагавки. Предоставляло ли оно стратегическое или оперативно-тактическое преимущество над Украиной? Определенно нет”, — подчеркнул Самусь.
Что критично для Украины
Главной задачей, определяющей способность перейти к проактивным действиям, является лишение РФ свободы действий в прифронтовом небе. Для этого необходимы конкретные шаги:
- Средства дальней воздушной разведки — давно обещанные партнерами самолеты AWACS критичны для обнаружения российских воздушных группировок и создания условий для интегрированного управления силами ПВО и истребительной авиации.
- Оснащение истребителей F-16 дальнобойными ракетами класса "воздух-воздух" — чтобы ограничить возможности российских Су-34 и другой авиации проводить авиаудары по позициям и населенным пунктам при помощи корректируемых авиабомб (КАБ).
- Массовые партии высокоточных корректируемых авиабомб (КАБ) — для эффективной работы штурмовой авиации и поражения вражеских позиций и укрепленных огневых пунктов на тактическом и оперативном уровнях.
Реализовав эти меры, ВСУ могут существенно снизить степень свободы россиян в воздухе и изменить парадигму боевых действий — это даст эффект, сопоставимый по значимости с вводом новых ударных ракет.
Какие средства сейчас важнее Tomahawk
Для системного уничтожения военной инфраструктуры РФ в глубине и создания предпосылок для наступательных действий Украине необходимо наносить удары, которые в военной среде обозначены как middle strike (удар вглубь обороны противника) и deep strike (глубинный удар по важным объектам в тылу).
Для middle strike нужны крупные партии ракет ERAM (до 400 км) и JASSM (до 500 км) которые позволят бить по логистике, складам, пунктам управления и резервам в оперативной глубине. Анонсированная поставка тысяч ERAM при условии ритмичного поступления существенно повысит возможности Украины по системному подавлению вражеской инфраструктуры.
Что касается deep strike, то именно здесь применение Tomahawk потенциально имеет смысл. Это точечные удары по ключевым командным пунктам, узлам связи и складам. Но зависимость от внешнего политического решения делает этот инструмент менее надежным, чем собственные разработки, считает эксперт.
Поэтому перспективные программы типа "Фламинго" и др. выглядят стратегически предпочтительнее: собственные ракеты снижают политическую уязвимость и позволяют масштабировать удары без ограничений внешней поставки.
Напомним, США заговорили о возможности предоставления Украине ракет Barracuda, которые на порядок дешевле ракет Tomahawk. Однако некоторые военные аналитики считают, что с их боевыми характеристиками не все в порядке.