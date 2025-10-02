Дальнобойные ракеты Barracuda-M: когда ВСУ смогут их получить и какая от них польза

Соединенные Штаты Америки заговорили о возможности предоставления Украине ракет Barracuda, которые на порядок дешевле ракет Tomahawk. Компания-производитель Anduril Industries продемонстрировала возможности трех моделей, которые с недавних пор запускаются и с земли, и с воздуха. Впрочем, с боевыми характеристиками этих ракет не все в порядке, отметили военные аналитики.

У крылатых ракет Barracuda можно заметить два недостатка, пояснили на портале Defense Express. Недостатки связаны с весом боевой части и сроками серийного производства. В связи с этим возникают вопросы, действительно ли Украине настолько полезны средства поражения, о которых говорят в Вашингтоне. При этом компания-производитель всего год назад презентовала первые кадры испытаний нового оружия и пытается продать его Пентагону.

Ракета Barracuda-M — пуск дрона-ракеты "Баракуда-500"

Аналитики объяснили, что речь идет о семействах ракет-дронов, для точной работы которых могут понадобиться разведывательные данные США. Они наводятся по инерционной системе навигации, сигналу GPS и карте высот: эту карту и может предоставлять Пентагон, поскольку аналога не имеют другие партнеры. Отмечается, что компания до сих пор дорабатывает средство поражения. Например, только недавно показали возможность наземного пуска и это несколько уменьшило дальность (с 900 км для Barracuda-500 до, вероятно, 600-700 км). На портале выделили две основные проблемы с "Баракудой":

ракета-дрон имеет боевую часть 16-46 кг, то есть по мощности проигрывает "Шахеду";

компания не вышла на серийное производство, но прогнозирует, что сможет выпустить 3000 ракет до конца 2026 года, если получит заказ от правительства США.

На портале посчитали, что условные 3 тыс. ракет — это около 250 ракет в месяц и то не сейчас, а через два года. Впрочем, по темпам производства с ракетами Tomahawk также не все в порядке [около 100-200 ракет Block V в год согласно данным Defence Post — ред.]. Кроме того, привлекает внимание цена средства поражения — 12,5 млрд долл. за единицу [цена Barracuda-M — 218 тыс. долл.]. Аналитики подытожили, что какие бы ни были планы США, для реальной помощи Украине нужны и Tomahawk, и Barracuda-M.

Ракета Barracuda-M — что известно

Отметим, Фокус писал о возможностях крылатой ракеты Barracuda-M, созданной компанией Anduril. Среди прочего, производители утверждают, что средство поражения можно собрать простой отверткой.

Характеристики трех вариантов Barracuda, которые запускаются с самолетов F-16, F-35, а также с грузовых самолетов на специальных паллетах (система Rapid Dragon):

Barracuda-100 — дальность 157 км (или 85 миль) при воздушном пуске и 110 км (60 миль) при наземном, боевая часть 16 кг;

Barracuda-250 — дальность 370 км (или 200 миль) при воздушном пуске и 270 км (150 миль) при наземном, боевая часть 16 кг;

Barracuda-500 — дальность 900 км (или 500 миль) при воздушном пуске, боевая часть 45 кг.

Напоминаем, 2 октября западные медиа сообщили о возможном согласии США на предоставление Украине крылатых ракет Tomahawk и Barracuda, и о предоставлении дополнительных разведданных. На портале Defence Express объяснили, зачем дополнительные разведданные Украине, если и так известны координаты военных объектов РФ.