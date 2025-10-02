Далекобійні ракети Barracuda-M: коли ЗСУ зможуть їх отримати та яка з них користь

Сполучені Штати Америки заговорили про можливість надання Україні ракет Barracuda, які на порядок дешевші за ракети Tomahawk. Компанія-виробник Anduril Industries продемонструвала можливості трьох моделей, які віднедавна запускаються і з землі, і з повітря. Втім, з бойовими характеристиками цих ракет не все гаразд, зауважили воєнні аналітики.

У крилатих ракет Barracuda можна помітити два недоліки, пояснили на порталі Defense Express. Недоліки пов'язані з вагою бойової частини й термінами серійного виробництва. З огляду на це виникають питання, чи дійсно Україні настільки корисні засоби ураження, про які говорять у Вашингтоні. При цьому компанія-виробник лише рік тому презентувала перші кадри випробувань нової зброї й намагається продати її Пентагону.

Ракета Barracuda-M - пуск дрона-ракети "Баракуда-500"

Аналітики пояснили, що ідеться про сімейства ракет-дронів, для точної роботи яких можуть знадобитись розвідувальні дані США. Вони наводяться по інерційній системі навігації, сигналу GPS та карті висот: цю карту і може надавати Пентагон, оскільки аналога не мають інші партнери. Зауважується, що компанія досі допрацьовує засіб ураження. Наприклад, лише нещодавно показали можливість наземного пуску і це дещо зменшило дальність (з 900 км для Barracuda-500 до, ймовірно, 600-700 км). На порталі виділили дві основні проблеми з "Баракудою":

ракета-дрон має бойову частину 16-46 кг, тобто за потужністю програє "Шахеду";

компанія не вийшла на серійне виробництво, але прогнозує, що зможе випустити 3000 ракет до кінця 2026 року, якщо отримає замовлення від уряду США.

На порталі порахували, що умовні 3 тис. ракет — це близько 250 ракет на місяць і то не зараз, а через два роки. Втім, щодо темпів виробництва з ракетами Tomahawk також не все гаразд [близько 100-200 ракет Block V на рік згідно з даними Defence Post — ред.]. Крім того, привертає увага ціна засобу ураження — 12,5 млрд дол. за одиницю [ціна Barracuda-M — 218 тис. дол.]. Аналітики підсумували, що які б не були плани США, для реальної допомоги Україні потрібні і Tomahawk, і Barracuda-M.

Ракета Barracuda-M — що відомо

Зазначимо, Фокус писав про можливості крилатої ракети Barracuda-M, створеної компанією Anduril. Серед іншого, виробники стверджують, що засіб ураження можна зібрати простою викруткою.

Характеристики трьох варіантів Barracuda, які запускаються з літаків F-16, F-35, а також з вантажних літаків на спеціальних палетах (система Rapid Dragon):

Barracuda-100 — дальність 157 км (або 85 миль) при повітряному пуску та 110 км (60 миль) при наземному, бойова частина 16 кг;

Barracuda-250 — дальність 370 км (або 200 миль) при повітряному пуску та 270 км (150 миль) при наземному, бойова частина 16 кг;

Barracuda-500 — дальність 900 км (або 500 миль) при повітряному пуску, бойова частина 45 кг.

Нагадуємо, 2 жовтня західні медіа повідомили про можливу згоду США на надання Україні крилатих ракет Tomahawk та Barracuda, й про надання додаткових розвідданих. На порталі Defence Express пояснили, навіщо додаткові розвіддані Україні, якщо і так відомі координати військових об'єктів РФ.