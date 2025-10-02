Tomahawk не "вундерваффе": що справді необхідно, щоб зупинити РФ (фото)

Американські крилаті ракети Tomahawk корисні, але для кардинальної зміни ситуації на фронті Україні важливіше мати засоби завоювання панування в повітрі та можливості для масованих "мідл-" і "дипстрайк" ударів.

На тлі можливості передачі Україні крилатих ракет Tomahawk в інформаційному просторі народилися очікування "диво-зброї", здатної переломити ситуацію на фронті. Однак заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь зазначає: Tomahawk — потужний, але не унікальний інструмент, і для реального зрушення знадобляться інструменти для позбавлення Росії переваги в повітрі та масові засоби для атак в оперативній і стратегічній глибині.

За словами експерта, крилаті ракети морського базування Tomahawk із заявленою дальністю до 2 500 км — спадщина холодної війни, що забезпечувала США оперативно-стратегічну перевагу. Існує і наземний варіант на пусковій установці Typhon (SMRF). Саме про нього, ймовірно, йдеться в контексті можливих постачань ракет Україні.

"Чи є Typhon нині унікальним інструментом, який негайно дасть нам козирі в протистоянні з РФ? Насправді ні. З першого дня великомасштабної агресії Росія використовує проти України сотні ракет морського базування "Калібр", які (звичайно, з безліччю відмінностей) можна вважати схожими на томагавки. Чи надавало воно стратегічну або оперативно-тактичну перевагу над Україною? Безумовно ні", — підкреслив Самусь.

Що критично для України

Головним завданням, що визначає здатність перейти до проактивних дій, є позбавлення РФ свободи дій у прифронтовому небі. Для цього необхідні конкретні кроки:

Засоби дальньої повітряної розвідки — давно обіцяні партнерами літаки AWACS критичні для виявлення російських повітряних угруповань і створення умов для інтегрованого управління силами ППО і винищувальної авіації.

Оснащення винищувачів F-16 далекобійними ракетами класу "повітря-повітря" — щоб обмежити можливості російських Су-34 та іншої авіації проводити авіаудари по позиціях і населених пунктах за допомогою коригованих авіабомб (КАБ).

Масові партії високоточних коригованих авіабомб (КАБ) — для ефективної роботи штурмової авіації та ураження ворожих позицій і укріплених вогневих пунктів на тактичному й оперативному рівнях.

Реалізувавши ці заходи, ЗСУ можуть істотно знизити ступінь свободи росіян у повітрі та змінити парадигму бойових дій — це дасть ефект, який можна порівняти за значущістю з введенням нових ударних ракет.

Які засоби зараз важливіші за Tomahawk

Для системного знищення військової інфраструктури РФ у глибині та створення передумов для наступальних дій Україні необхідно завдавати удари, які у військовому середовищі позначені як middle strike (удар углиб оборони супротивника) і deep strike (глибинний удар по важливих об'єктах у тилу).

Для middle strike потрібні великі партії ракет ERAM (до 400 км) і JASSM (до 500 км), які дадуть змогу бити по логістиці, складах, пунктах управління і резервах в оперативній глибині. Анонсована поставка тисяч ERAM за умови ритмічного надходження істотно підвищить можливості України щодо системного придушення ворожої інфраструктури.

Що стосується deep strike, то саме тут застосування Tomahawk потенційно має сенс. Це точкові удари по ключових командних пунктах, вузлах зв'язку та складах. Але залежність від зовнішнього політичного рішення робить цей інструмент менш надійним, ніж власні розробки, вважає експерт.

Тому перспективні програми на кшталт "Фламінго" та ін. виглядають стратегічно кращими: власні ракети знижують політичну вразливість і дають змогу масштабувати удари без обмежень зовнішнього постачання.

Нагадаємо, США заговорили про можливість надання Україні ракет Barracuda, які на порядок дешевші за ракети Tomahawk. Однак деякі військові аналітики вважають, що з їхніми бойовими характеристиками не все гаразд.