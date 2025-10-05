Китай следил со спутников за Львовськой областью во время утреннего массированного удара РФ, — СМИ (фото)

Три китайских спутника серии Yaogan 33 совершили пролет над западной частью Украины. Характерным моментом является тот факт, что это совпало с осуществлением ВС РФ массированной комбинированной атаки утром 5 октября.

Известно, что эти космические аппараты пролетели всего 9 раз над этим регионом между 00:00 до примерно 11:30 утра, сообщает портал"Милитарный".

СМИ проанализировали данные сервиса Heavens Above, занимающегося оценкой данных перемещения искусственных спутников. Исходя из полетной информации, кроме трех аппаратов серии Yaogan 33 (Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04), над Украиной пролетел оптический разведывательный спутник Yaogan 34.

"Милитарный" указывает, что этот аппарат совершил семь витков над регионом в течение 5 октября. В проекте добавляют, что разведспутники КНР пролетают не только над западными регионами Украины.

"В целом орбитальные параметры позволяют осуществлять работу над Украиной более 60 разнотипным спутникам серии Yaogan. Они могут выполнять оптическую, радиолокационную и радиоэлектронную разведку", — говорится в тексте.

Киатские спутники могут собирать разведданные для РФ Фото: Pexels

Более того, все аппараты серии Yaogan 33 перемещаются на низких орбитах на высоте до 700 километров над поверхностью. Такое расположение позволяет спутникам делать полный оборот вокруг Земли с частотой раз в 90 минут.

"Достоверной информации о возможностях спутников Yaogan 33 немного. По официальной китайской позиции, спутники этого типа используются для научных экспериментов, исследований земельных ресурсов, а также предотвращения стихийных бедствий. Однако считается, что на самом деле это — военные разведывательные спутники, которые оснащены радаром с синтезированной апертурой (SAR), подобно спутникам ICEYE", — указывает "Милитарный".

СМИ добавляет, что спутники Yaogan 33, запущенные в 2022-2023 годах, заменили разведывательные аппараты первого поколения Yaogan-1, работавшие с 2006 года. Именно первые прототипы имели радарную систему SAR, способную делать снимки Земли с разрешением 5 или 20 метров в зависимости от режима наблюдения.

"Учитывая более 15 лет разницы между спутниками Yaogan-1 и Yaogan 33, можно утверждать, что новые спутники имеют значительно лучшие характеристики, которые вероятно приближены к современным "западным" разведывательным спутникам", — констатируют журналисты, добавляя, что пока точно неизвестно, проводили ли эти аппараты фактическую разведку над Украиной.

Впоследствии журналисты "Укринформ" обратились в МИД Китая с просьбой прокомментировать информацию о пролете спутников над украинской территорией. Во внешнеполитическом ведомстве Поднебесной сообщили, что им "неизвестна [эта] ситуация", о которой упомянули журналисты.

"Позиция Китая по "украинскому кризису" (в КНР так называют российско-украинскую войну — ред.) всегда была открытой, честной, объективной и беспристрастной, что широко признается международным сообществом", — ответили в МИД Китая.

Ранее Фокус сообщал о том, как КНР имеет свою программу ПРО, которая опережает США. Китай объявил об успешном испытании и развертывании прототипа глобальной платформы противоракетной обороны, которая, по утверждению разработчиков, способна отслеживать до 1000 запусков ракет по всему миру.

Впоследствии стало известно, что Россия бьет по Украине благодаря разведданным КНР. По словам работника украинской военной разведки, Китай предоставляет россиянам спутниковые данные для ракетных ударов по территории Украины.