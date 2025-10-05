Китай стежив зі супутників за Львівщиною під час ранкового масованого удару РФ, — ЗМІ (фото)

Три китайських супутники серії Yaogan 33 здійснили проліт над західною частиною України. Характерним моментом є той факт, що це співпало зі здійсненням ЗС РФ масованої комбінованої атаки зранку 5 жовтня.

Наразі відомо, що ці космічні апарати пролетіли загалом 9 разів над цим регіоном між 00:00 до приблизно 11:30 ранку, повідомляє портал "Мілітарний".

ЗМІ проаналізували дані сервісу Heavens Above, що займається оцінкою даних переміщення штучних супутників. Виходячи з польотної інформації, крім трьох апаратів серії Yaogan 33 (Yaogan 33, Yaogan 33-03 та Yaogan 33-04), над Україною пролетів оптичний розвідувальний супутник Yaogan 34.

"Мілітарний" вказує, що цей апарат здійснив сім витків над регіоном впродовж 5 жовтня. В проєкті додають, що розвідсупутники КНР пролітають не тільки над західними регіонами України.

"Загалом орбітальні параметри дозволяють здійснювати роботу над Україною понад 60 різнотипним супутникам серії Yaogan. Вони можуть виконувати оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку", — йдеться в тексті.

Киатйські супутники можуть збирати розвіддані для РФ Фото: Pexels

Понад те, всі апарати серії Yaogan 33 переміщуються на низьких орбітах на висоті до 700 кілометрів над поверхнею. Таке розташування дозволяє супутникам робити повний оберт навколо Землі з частотою раз на 90 хвилин.

"Достеменної інформації про можливості супутників Yaogan 33 небагато. За офіційною китайською позицією, супутники цього типу використовуються для наукових експериментів, досліджень земельних ресурсів, а також запобігання стихійним лихам. Однак вважається, що насправді це — військові розвідувальні супутники, які оснащені радаром із синтезованою апертурою (SAR), подібно до супутників ICEYE", — вказує "Мілітарний".

ЗМІ додає, що супутники Yaogan 33, запущені у 2022–2023 роках, замінили розвідувальні апарати першого покоління Yaogan-1, що працювали з 2006 року. Саме перші прототипи мали радарну систему SAR, здатну робити знімки Землі з роздільною здатністю 5 або 20 метрів залежно від режиму спостереження.

"Враховуючи понад 15 років різниці між супутниками Yaogan-1 та Yaogan 33, можна стверджувати, що нові супутники мають значно кращі характеристики, які ймовірно наближені до сучасних "західних" розвідувальних супутників", — констатують журналісти, додаючи, що наразі точно невідомо, проводили ці апарати фактичну розвідку над Україною.

Згодом журналісти "Укрінформ" звернулися до МЗС Китаю з проханням прокоментувати інформацію про проліт супутників над українською територією. У зовнішньополітичному відомстві Піднебесної повідомили, що їм "невідома [ця] ситуація", про яку згадали журналісти.

"Позиція Китаю щодо "української кризи" (у КНР так називають російсько-українську війну – ред.) завжди була відкритою, чесною, об’єктивною та неупередженою, що широко визнається міжнародною спільнотою", — відповіли в МЗС Китаю.

Раніше Фокус повідомляв про те, як КНР має свою програму ПРО, яка випереджає США. Китай оголосив про успішне випробування і розгортання прототипу глобальної платформи протиракетної оборони, яка, за твердженням розробників, здатна відстежувати до 1000 запусків ракет по всьому світу.

Згодом стало відомо, що Росія б'є по Україні завдяки розвідданим КНР. За словами працівника української звоіншньої розвідки, Китай надає росіянам супутникові дані для ракетних ударів по території України.