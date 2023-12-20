Монополія Ілона Маска закінчилася: конкурент інтернету Starlink вивів супутники на орбіту

Новий оператор супутникового інтернету HughesNet пропонує тарифні плани дешевше, а швидкість передачі — швидше, ніж Starlink.

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Компанія HughesNet, що надає послуги супутникового інтернету, почала свою роботу з клієнтами. Їм пропонують з'єднання зі швидкістю 100 Мбіт/с, передає видання PCMag.

ЗМІ нагадує, що супутник Jupiter 3 був запущений HughesNet ще в середині літа цього року. Він розташовується на високій геостаціонарній орбіті і вже повністю готовий до роботи. У цьому інженери компанії переконалися, провівши низку випробувань. Примітно, що доставлений апарат був ракетою Falcon Heavy, що належить компанії-конкуренту — SpaceX. Зазначимо, що пропускна здатність, яку забезпечує Jupiter 3, дорівнює 500 Гбіт/с, а загальна пропускна здатність усього сервісу — понад 1 Тбіт/с.

Тарифна сітка від HughesNet Фото: HughesNet

Оператора супутникового інтернету HughesNet деякі медіа вже прозвали "конкурентом Starlink", проте його покриття поки що не таке широке, як у інтернету від Ілона Маска. Проте оператор пропонує потенційним клієнтам тарифні плани Elite — $90 на місяць, Fusion — $110 на місяць. В обох випадках швидкість вхідного з'єднання досягає 100 Мбіт/с, а вихідного — 5 Мбіт/с. Також діє обмеження на високошвидкісну передачу інформації — 200 Гб на місяць. Якщо клієнт перевищить цей ліміт, то інтернет-з'єднання працюватиме дещо повільніше.

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Якщо новий оператор супутникового інтернету підтримуватиме швидкість передачі даних на заявленому рівні, він зможе обійти Starlink, який фактично забезпечує швидкість 70 Мбіт/с, хоча заявлена швидкість — 220 Мбіт/с, про це свідчать дані сервісу Ookla Speedtest. Також у середньому інтернет від Starlink обходиться $120 на місяць, а ось у HughesNet ціни істотно нижчі.

Щоб під'єднатися до оператора HughesNet, необхідно або купити спеціальне обладнання, або взяти його в оренду. На таких уже умовах працює і Starlink.

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