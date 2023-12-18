Компенсація абонентам "Київстар": коли її виплатять і що зробили безкоштовним уже зараз

Оператор продовжує усувати неполадки, але зараз абонентам уже доступні дзвінки, мобільний інтернет, SMS і роумінг, але є проблеми з домашнім інтернетом.

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Мобільний оператор "Київстар" найближчим часом почне виплачувати компенсацію абонентам, які постраждали після атаки хакерів. Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці оператора у Facebook у понеділок, 18 грудня.

Інженери, які працюють над усуненням неполадок, повідомляють, що роботи відбуваються поступово, бо цього вимагає безпека. Щойно всі стабілізаційні заходи буде завершено, оператор проінформує українців про це і почне нарахування компенсацій. У якому вигляді робитимуть виплати — переказом грошей на банківський рахунок або наданням безкоштовних послуг абонентам — поки що невідомо.

Водночас у "Київстар" розповіли, на якому етапі перебувають відновлювальні роботи в мережі. Станом на 18 грудня вже відновили доступ до послуг SMS, зокрема — у роумінгу. Крім того став доступним голосовий зв'язок і мобільна передача даних. Для бізнес-клієнтів почали відновлювати доступ до M2M. Також у компанії попередили, що в деяких населених пунктах все ще виникають локальні складнощі з доступністю до "Домашнього Інтернету". Однак команда зараз працює над вирішенням цієї проблеми.

В офісі мобільного оператора також уточнили, що платформа цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ" справно працює, і як компенсацію за збій у роботі мережі, спровокований російськими хакерами, компанія надає безоплатний доступ до неї не тільки абонентам, а й неавторизованим користувачам. Відтепер будь-який українець може дивитися онлайн понад 300 телеканалів і тисячі фільмів, серіалів і шоу у Full HD якості з бібліотеки сервісу. Переглядати відеоконтент можна на смартфоні, планшеті, ноутбуці або телевізорі.

Зазначимо, що 15 грудня стало відомо, що мобільний інтернет від "Київстар" запрацював, але поки що не скрізь. У компанії уточнили, що зараз понад 95% базових станцій мобільного зв'язку на підконтрольній Україні території працюють.

Нагадаємо, 14 грудня стало відомо, що для повного відновлення мобільного зв'язку в Україні потрібні тижні. Глава компанії Олександр Комаров заявив, що вже до кінця тижня "Київстар" відновить основні сервіси, а саме мобільний інтернет, SMS-повідомлення та голосову пошту.