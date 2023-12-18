Компенсация абонентам "Киевстар": когда ее выплатят и что сделали бесплатным уже сейчас

Оператор продолжает устранять неполадки, но сейчас абонентам уже доступны звонки, мобильный интернет, SMS и роуминг, но есть проблемы с домашним интернетом.

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Мобильный оператор "Киевстар" в ближайшее время начет выплачивать компенсацию абонентам, которые пострадали после атаки хакеров. Информация об этом появилась на официальной странице оператора в Facebook в понедельник, 18 декабря.

Инженеры, которые работают над устранением неполадок, сообщают, что работы происходят постепенно, потому что этого требует безопасность. Как только все стабилизационные мероприятия будут завершены, оператор проинформирует украинцев об этом и начнет начисление компенсаций. В каком виде будут делать выплаты — переводом денег на банковский счет или предоставлением бесплатных услуг абонентам — пока неизвестно.

В то же время в "Киевстар" рассказали, на каком этапе находятся восстановительные работы в сети. По состоянию на 18 декабря уже восстановили доступ к услугам SMS, в том числе — в роуминге. Кроме того стала доступна голосовая связь и мобильная передача данных. Для бизнес-клиентов начали восстанавливать доступ к M2M. Также в компании предупредили, что в некоторых населенных пунктах все еще возникают локальные сложности с доступностью к "Домашнему Интернету". Однако команда сейчас работает над решением этой проблемы.

В офисе мобильного оператора также уточнили, что платформа цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТБ" исправно работает, и в качестве компенсации за сбой в работе сети, спровоцированный российскими хакерами, компания предоставляет бесплатный доступ к ней не только абонентам, но и неавторизированным пользователям. Теперь любой украинец может смотреть онлайн более 300 телеканалов и тысячи фильмов, сериалов и шоу в Full HD качестве из библиотеки сервиса. Просматривать видеоконтент можно на смартфоне, планшете, ноутбуке или телевизоре.

Отметим что 15 декабря стало известно, что мобильный интернет от "Киевстар" заработал, но пока не везде. В компании уточнили, что сейчас более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории работают.

Напомним, 14 декабря стало известно, что для полного восстановления мобильной связи в Украине нужны недели. Глава компании Александ Комаров заявил, что уже к концу недели "Киевстар" восстановит основные сервисы, а именно мобильный интернет, SMS-сообщение и голосовую почту.