Немає зв'язку та інтернету: користувачі "Київстару" поскаржилися на новий збій (фото)

На відсутність зв’язку скаржаться, зокрема, мешканці Миколаєва, Одеси, Дніпра, Львова та Київщини. Керівництво компанії поки що не коментувало новий збій у роботі оператора.

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Користувачі "Київстар" почали скаржитися на черговий збій у роботі мобільного оператора. У багатьох абонентів зранку 20 грудня відсутній зв’язок та не працює інтернет.

Під останнім постом компанії про відновлення роботи мобільного застосунку "Мій Київстар" користувачі пишуть, що перестали працювати деякі функції. У багатьох відсутня мобільна мережах, не працює інтернет та застосунок.

Фото: Скріншот

Фото: Скріншот

Кореспондент Фокусу, який мешкає в Одесі, також підтверджує інформацію про збій у роботі мобільного оператора.

Фото: Скріншот

Попри це, сайт мобільного оператора працює у штатному режимі. На момент написання новини у компанії не коментували збій у роботі.

Збій у "Київстар": що відомо

12 грудня у роботі мобільного оператора "Київстар" стався масштабний збій, причиною якого стала хакерська атака на ядро мережі.

В СБУ відкрили кримінальне провадження відразу за вісьмома статтями ККУ. Кіберфахівці служби безпеки допомагали компанії відновити свою роботу.

За словами народної депутатки Вікторії Гриб, під час атаки на оператора без зв’язку залишилося близько 24 мільйонів людей.

Тим часом президент компанії заявляв, що це наймасштабніша хакерська атака на телеком-інфраструктуру у світі. Хакерам вдалося частково зруйнувати ІТ-інфраструктуру оператора.

Нагадаємо, експерти розповідають, що атаки на мобільних операторів продовжаться, відтак українцям потрібно бути готовими та адаптуватися.