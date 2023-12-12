Треба адаптуватися, як до блекаутів, бо атаки на операторів зв'язку продовжуватимуться, — експерт (відео)

Війна та кібервійна в сучасному світі дуже часто йдуть поруч, тому звинувачувати оператора не варто, зазначає експерт із телеком-ринку Олександр Глущенко.

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Відновлення роботи мережі оператора "Київстар" може заняти від декількох годин до декількох днів залежно від того, що вдалося зламати російським "хакерам у погонах". Про це в коментарі Фокусу зазначив експерт із телеком-ринку Олександр Глущенко.

За словами експерта, завжди є три складові подібних технологічних інцидентів із боку кібертерористів: знищити захист і отримати доступ; потрапивши всередину, викачати потрібні дані; за необхідності причаїтися в системі для подальшого використання лазівки. У будь-якого оператора чи технологічної компанії є архітектура мережі та бекапи (копії важливих файлів), і зараз іде робота з відновлення роботи.

"Це відновлення не відбувається миттєво, особливо якщо говорити про таку величезну структуру як "Київстар", — зазначає експерт. — Щоб розвернулися всі сервери компанії, увімкнулося програмне забезпечення веж зв'язку, потрібен чималий час, а не кілька годин".

На жаль, подібна кібератака призвела до того, що, окрім мобільного зв'язку, користувачі оператора втратили можливість користуватися банкінгом і різними державними онлайн-сервісами. Адже саме мобільний номер і зв'язок із оператором стали ідентифікаторами для відповідних користувачів у цих системах.

На думку Олександра Глущенка, у критичній ситуації "Київстар" може заручитися підтримкою інших операторів, використавши їхні вежі зв'язку й обладнання. Але якщо є проблема з білінгом під час використання національного роумінгу, то це не спрацює. Тоді залишиться тільки чекати на відновлення роботи мережі.

Експерт зазначає, що звинувачувати в усіх бідах "Київстар" не варто, адже в Україні, як і в усіх цивілізованих країнах, мережа будувалася з розрахунком на мирний час, а не війну. Олександр Глущенко зазначає, що війна та кібервійна в сучасному світі дуже часто йдуть поруч. На його переконання, широкомасштабне вторгнення росіян мало розпочатися ще 14 січня 2022 року, адже саме в той день відбулися найсильніші кібератаки на українську інфраструктуру й державні сайти.

"Кібервійна — це дорога з двостороннім рухом, — зазначає Олександр Глущенко. — Українські кібервійська, як і російські, щодня атакують одне одного та відповідну важливу інфраструктуру обох держав".

За словами фахівця, українські хакери наносили ще потужніші удари по інфраструктурі зв'язку ворога, але там ніхто не впадав у паніку. Тож і нам треба адаптуватися, зазначає експерт, адже агресор не збирається зупинятися не тільки на фронті, але і в кібератаках також.

"Минулого року ми навчилися виживати без електрики — купували генератори та потужні павербанки, — відзначає Олександр Глущенко. — Нам довелося адаптуватися, тож і до таких кібератак ми обов'язково адаптуємося. Просто треба бути готовими, що колись щось не працюватиме, і запастися необхідним, наприклад, купити декілька сім-карт операторів на подібний випадок".

Раніше Фокус писав, що в "Київстарі" розповіли, як швидко зможуть "підняти" мережу. За словами співробітників компанії, наслідки атаки виявилися серйознішими, ніж передбачалося спочатку.