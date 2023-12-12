Максимум тиждень: у "Київстар" роз'яснили, як швидко зможуть "підняти" мережу, — ЗМІ

За словами співробітників компанії, наслідки атаки виявилися серйознішими, ніж передбачалося спочатку. Ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи.

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Приблизно тиждень може знадобитися на те, щоб упоратися з наслідками хакерської атаки на оператора мобільного зв'язку "Київстар". Про це заявили анонімні співробітники компанії в коментарі "Корреспондент.net" 12 грудня.

За їхніми словами, кібератака виявилася набагато серйознішою, ніж здалося спочатку. Проблеми з використанням послуг одного з найбільших в Україні операторів мобільного зв'язку можуть виникати ще деякий час.

Хакерам вдалося "вбити" не тільки Кору, а й "знести" конфігурації на транзитних базових станціях. Це базові вузли, від яких працюють кілька інших станцій, продовжують співробітники "Київстар".

Наприклад, у Київській області розташовано 1500 базових станцій і з них 150–200 є транзитними.

"Якщо доведеться їх перемикати вручну, а не дистанційно, то це може зайняти щонайменше тиждень часу. Ремонтні бригади вже роз'їхалися на кілька таких станцій. Але ми сподіваємося, що вдасться скоро підняти Кору, тож зв'язок може з'явитися десь упродовж доби, і то, лише точково", — розповів один з інженерів компанії.

До речі, український військовослужбовець, фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Безкрестнов заявляв, що фахівцям знадобиться щонайменше один день на те, щоб усунути наслідки кібератаки на "Київстар".

"Того, що сталося, не було ніде і ніколи (за масштабом) за всю історію мобільного зв'язку і не тільки в Україні. Моя оцінка виправлення ситуації — доба. За хорошого прогнозу", — ідеться в повідомленні.

У компанії "Київстар" офіційно заявили, що терміни виконання робіт поки що невідомі, проте робиться все для того, щоб відновити мережі якомога швидше.

Нагадаємо, 12 грудня експерти пояснили, до чого призвела атака хакерів на ядро мережі "Київстар". Масштаб події настільки потужний, що перестали працювати абсолютно всі сервіси, включно з мобільним зв'язком, білінгом, домашнім інтернетом і національним роумінгом.