"Відновлюватимуть щонайменше добу": експерт про масштаби атаки на "Київстар"

Збій послужив уроком для військових, бо армія не повинна спиратися тільки на цивільні системи зв'язку, вважає Сергій Флеш.

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Наслідки атаки на "Київстар" фахівці усуватимуть ще щонайменше добу, оскільки її масштаби дуже великі. Про це пише український військовослужбовець, фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Безкрестнов (Флеш).

Він виокремив окремі пункти в ситуації, яка сталася з "Київстаром":

Не варто слухати вкидання противника: ні сьогодні, ні завтра не ляжуть ні банки, ні інший зв'язок. Перекіс трафіку, звичайно, дався взнаки на навантаження, яке прийняли інші оператори. У Lifecell та Vodafone може бути зайнята мережа. Термінали поповнення, самообслуговування та платіжні термінали в магазинах можуть не працювати, якщо в них стояли картки "Київстару". Цей збій — це хороший урок нашим військовим: тільки на цивільні системи зв'язку армія не повинна спиратися.

Сергій Флеш зазначив, що подібної масштабної атаки дотепер не зазнавав жодний мобільний оператор у світі.

"Того, що сталося, не було ніде й ніколи (за масштабом) за всю історію мобільного зв'язку й не тільки в Україні. Моя оцінка виправлення ситуації — добу. За хорошого прогнозу", — вважає експерт.

Пізніше він зазначив, що терміни відновлення роботи оператора дуже великі.

"За своїм досвідом роботи в оператора знаю, що якщо сталося знищення даних на мережевих елементах, то відновлення проводиться з бекапів (архівів) на серверах. Якщо знищені й вони, тоді дістаються аварійні архіви, наприклад, на магнітних стрічках або "низькошвидкісних" носіях інформації. Відновлення таких носіїв суто фізично вимагає багато часу", — вважає Сергій Флеш.

Експерт прогнозує, що "Київстар" зможе відновити роботу не раніше ніж увечері 13 грудня.

12 грудня в роботі мереж "Київстар" стався масштабний збій, слідом за яким почалися проблеми з іншими системами.

СБУ відкрила кримінальні провадження за вісьмома статтями через кібератаку на компанію "Київстар". За однією з версій, за цим можуть стояти російські спецслужби.