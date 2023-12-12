Збій у "Київстар": СБУ відкрила кримінальні провадження за вісьмома статтями, деталі

За даними спецслужби, за кібератакою можуть стояти росіяни і цю версію вже почали розслідувати. Робиться все для того, щоб швидше відновити мережі.

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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на компанію "Київстар". Про це повідомили представники спецслужби 12 грудня.

Зазначається, що провадження було відкрито відразу за вісьмома статтями Кримінального кодексу України. За однією з версій, з якою вже почали розбиратися слідчі СБУ, за атакою можуть стояти російські спецслужби.

"Одразу після виникнення інциденту в офіси компанії виїхала оперативно-слідча група СБУ, яка документує всі обставини атаки. Крім того, за місцем події працюють кіберфахівці СБУ, які надають допомогу співробітникам "Київстар", — ідеться в повідомленні.

Також координуються зусилля всіх державних установ, щоб якнайшвидше відновити мережі.

Кримінальні провадження відкрито за такими статтями:

несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж — стаття 361;

створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут — стаття 361-1;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність держави — стаття 110;

державна зрада — стаття 111;

диверсія — стаття 113;

планування, підготовка, розв'язування і ведення агресивної війни — стаття 437;

порушення законів і звичаїв війни — стаття 438;

створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній — стаття 255.

Співробітники Служби безпеки України в коментарі Фокусу також підтвердили відкриття кримінальних проваджень за фактом хакерської атаки на мобільного оператора "Київстар".

Представники спецслужби окремо додали, що ймовірна версія про причетність Російської Федерації до збоїв у системі розслідується.

Нагадаємо, 12 грудня заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що атака на компанію "Київстар" свідчить про те, що Україна на порозі ще складнішого етапу в протистоянні окупаційному угрупованню РФ. Найближчим часом відпочинку і миру не передбачається.