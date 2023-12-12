Сбой в "Киевстар": СБУ открыла уголовные производства по восьми статьям, детали

По данным спецслужбы, за кибератакой могут стоять россияне и эту версию уже начали расследовать. Делается все для того, чтобы быстрее восстановить сети.

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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на компанию "Киевстар". Об этом сообщили представители спецслужбы 12 декабря.

Отмечается, что производство было открыто сразу по восьми статьям Уголовного кодекса Украины. По одной из версий, с которой уже начали разбираться следователи СБУ, за атакой могут стоять российские спецслужбы.

"Сразу после возникновения инцидента в офисы компании выехала оперативно-следственная группа СБУ, которая документирует все обстоятельства атаки. Кроме того, по месту происшествия работают киберспециалисты СБУ, которые оказывают помощь сотрудникам "Киевстар", — говорится в сообщении.

Также координируются усилия всех государственных учреждений, чтобы как можно быстрее восстановить сети.

Уголовные производства открыты по следующим статьям:

несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей — статья 361;

создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт — статья 361-1;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства — статья 110;

государственная измена — статья 111;

диверсия — статья 113;

планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны — статья 437;

нарушение законов и обычаев войны — статья 438;

создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней — статья 255.

Сотрудники Службы безопасности Украины в комментарии Фокусу также подтвердили открытие уголовных производств по факту хакерской атаки на мобильного оператора "Киевстар".

Представители спецслужбы отдельно добавили, что вероятная версия о причастности Российской Федерации к сбоям в системе расследуется.

Напомним, 12 декабря заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что атака на компанию "Киевстар" свидетельствует о том, что Украина на пороге еще более сложного этапа в противостоянии оккупационной группировке РФ. В ближайшее время отдыха и мира не предвидится.