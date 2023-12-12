Збій у "Київстарі": у Сумській області не зможуть увімкнути сигнал повітряної тривоги, — МВА

За інформацією міської військової адміністрації, на час неполадок про небезпеку людей попереджатимуть співробітники поліції та ДСНС. У Києві проблем виникнути не повинно.

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У Сумській області тимчасово не працюватиме система оповіщення про повітряні тривоги. Пов'язано це зі збоями в компанії "Київстар". Про це повідомила міська військова адміністрація в Telegram-каналі 12 грудня.

Уранці у вівторок сервіси мобільного оператора "Київстар" зазнали хакерської атаки, що створило великі проблеми для багатьох сфер життя. Перестали працювати деякі термінали, банкомати, а клієнти залишилися без зв'язку й інтернету.

Проблеми виникли і в Сумській області. Жителі тимчасово не зможуть почути сигнал повітряної тривоги через збої в "Київстарі".

"На час усунення спеціалістами мобільного оператора технічних несправностей оповіщення громади під час повітряної тривоги здійснюватимуть працівники патрульної поліції та ДСНС", — ідеться в повідомленні міської військової адміністрації Сумської області.

У Сумській області через атаку на "Київстар" не працюватиме сигнал повітряної тривоги Фото: Скриншот

Також жителів закликали відстежувати повідомлення про повітряні тривоги через офіційні інформаційні ресурси. Як довго триватиме усунення наслідків, поки що невідомо.

У Київській міській державній адміністрації заявили, що збій у "Київстарі" на роботу системи оповіщення про повітряні тривоги не вплине на столицю. Також оплата проїзду в метро здійснюється у звичайному режимі.

"Навіть у разі відсутності електропостачання модернізована частина системи оповіщення працюватиме автономно. Водночас у місцях встановлення старої частини системи у випадку відсутності світла про сирену сповіщатиме Патрульна поліція через гучномовці", — йдеться в повідомленні.

У Сумській області через атаку на "Київстар" не працюватиме сигнал повітряної тривоги Фото: Скриншот

Нагадаємо, 12 грудня повідомлялося, що в "Ощадбанку" заявили про проблеми через атаку на "Київстар". Банкомати й термінали установи перестали працювати. Із такими ж проблемами зіткнулися й інші банки.