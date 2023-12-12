Банкомати перестали працювати: в Ощадбанку заявили про проблеми через атаку на "Київстар"

За словами представників фінансової установи, труднощі з використанням деяких послуг буде усунуто лише після того, як збій сервісів мобільного оператора буде ліквідовано.

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Уранці 12 грудня в роботі мобільного оператора "Київстар" стався масштабний збій, унаслідок чого перестали працювати багато сервісів. Ощадбанк не став винятком. Про це повідомила пресслужба банку, передає hromadske.

Зазначається, що перестала працювати незначна частина банкоматів, POS-терміналів та інформативно-платіжних терміналів Ощадбанку.

"Повне відновлення їхньої роботи відбудеться після ліквідації збою сервісів компанії "Київстар", — ідеться в повідомленні.

До слова, раніше спікер "Приватбанку" Олег Серга в коментарі hromadske також заявив, що збій у системі "Київстар" частково вплине на роботу деяких терміналів і банкоматів, однак не на всю мережу.

"Для загального розуміння, деяка частина всіх банків, банкоматів і POS-терміналів працює на мобільних картках. Тобто в POS-терміналі стоїть мобільна картка. Для тих терміналів, які працюють на мобільних картах "Київстару", звичайно, ця проблема впливає на їхню роботу", — заявив Олег Серга.

Також хакери влаштували DDos-атаку на Monobank. Засновник фінансової установи Олег Гороховський заявив, що з навантаженнями не справляється і віртуальна SiM-картка, яку надає Monobank, — eSIM.

Збій у роботі "Київстар": що відомо

Уранці 12 грудня зафіксовано масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар". У користувачів відсутній зв'язок та інтернет. Спочатку було заявлено, що це технічний збій, проте пізніше представники "Київстар" офіційно заявили про хакерську атаку на ядро мережі.

У Міністерстві внутрішніх справ звернулися до українців із важливою заявою щодо цього. У разі потреби українці можуть звернутися по допомогу до правоохоронців, прикордонників або нацгвардійців, адже зв'язок, як і раніше, відсутній.

Пізніше проблему виникли у ще одного українського оператора. Користувачі не можуть поповнити мобільний рахунок і зайти в застосунок Vodafone. Також частина користувачів скаржаться на відсутність зв'язку, зокрема в Одесі, Львові та Полтаві.