Тепер і Vodafone: у ще одного оператора виникли проблеми з мережею
Користувачі не можуть поповнити мобільний рахунок та зайти у застосунок Vodafone. Також частина користувачів скаржаться на відсутність зв'язку, зокрема в Одесі, Львові та Полтаві.
Користувачі мобільного оператора Vodafone повідомляють про проблеми у роботі. Українці не можуть поповнити мобільний рахунок та скаржаться на проблеми з інтернетом та відсутність зв’язку.
Також українці масово повідомляють про проблеми із поповненням рахунку. Зокрема, кошти з банківського рахунку списуються, втім на мобільний рахунок не надходять, або надходять із затримкою у декілька годин.
Окрім того, користувачі не можуть увійти у мобільний застосунок оператора Vodafone. Зазначається, що додаток тимчасово недоступний через проведення технічних робіт. Разом з цим українці скаржаться на повільну роботу сайту.
Що кажуть у компанії
У мобільного оператора кажуть, про навантаження через велику кількість звернень абонентів "Київстару". Повідомляється, що можливі затримки із зарахуванням платежів. Наразі фахівці працюють над усуненням проблеми.
Серед іншого, у Vodafone заявляють про стабільну роботу послуги "Національний роумінг".
Нагадаємо, зранку 12 грудня українці почали масово скаржитися на збій у роботі оператора "Київстар". Користувачі не можуть надіслати повідомлення та здійснити дзвінок. Також не працює сайт компанії.
За попередньою інформацією причиною збою є хакерська атака на ядро мережі. Проблеми із зв’язком можуть тривати декілька годин.