Теперь и Vodafone: у еще одного оператора возникли проблемы с сетью

Пользователи не могут пополнить мобильный счет и зайти в приложение Vodafone. Также часть пользователей жалуются на отсутствие связи, в том числе в Одессе, Львове и Полтаве.

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Пользователи мобильного оператора Vodafone сообщают о проблемах в работе. Украинцы не могут пополнить мобильный счет и жалуются на проблемы с интернетом и отсутствие связи.

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Также украинцы массово сообщают о проблемах с пополнением счета. В частности, средства с банковского счета списываются, впрочем, на мобильный счет не поступают, или поступают с задержкой в несколько часов.

Фото: скріншот

Кроме того, пользователи не могут войти в мобильное приложение оператора Vodafone. Отмечается, что приложение временно недоступно из-за проведения технических работ. Вместе с этим украинцы жалуются на медленную работу сайта.

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Что говорят в компании

У мобильного оператора говорят, о нагрузке из-за большого количества обращений абонентов "Киевстара". Сообщается, что возможны задержки с зачислением платежей. Сейчас специалисты работают над устранением проблемы.

Фото: скріншот

Среди прочего, в Vodafone заявляют о стабильной работе услуги "Национальный роуминг".

Фото: скріншот

Напомним, утром 12 декабря украинцы начали массово жаловаться на сбой в работе оператора "Киевстар". Пользователи не могут отправить сообщение и осуществить звонок. Также не работает сайт компании.

По предварительной информации причиной сбоя является хакерская атака на ядро сети. Проблемы со связью могут длиться несколько часов.