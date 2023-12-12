Банкоматы перестали работать: в Ощадбанке заявили о проблемах из-за атаки на "Киевстар"

По словам представителей финансового учреждения, трудности с использованием некоторых услуг будут устранены лишь после того, как сбой сервисов мобильного оператора будет ликвидирован.

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Утром 12 декабря в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой, в результате чего перестали работать многие сервисы. Ощадбанк не стал исключением. Об этом сообщила пресс-служба банка, передает hromadske.

Отмечается, что перестала работать незначительная часть банкоматов, POS-терминалов и информативно-платежных терминалов Ощадбанка.

"Полное восстановление их работы произойдет после ликвидации сбоя сервисов компании Киевстар", — говорится в сообщении.

К слову, ранее спикер "Приватбанка" Олег Серга в комментарии hromadske также заявил, что сбой в системе "Киевстар" частично повлияет на работу некоторых терминалов и банкоматов, однако не на всю сеть.

"Для общего понимания, некоторая часть всех банков, банкоматов и POS-терминалов работает на мобильных карточках. То есть в POS-терминале стоит мобильная карта. Для тех терминалов, которые работают на мобильных картах "Киевстара", конечно, эта проблема влияет на их работу", — заявил Олег Серга.

Также хакеры устроили DDos-атаку на Monobank. Основатель финансового учреждения Олег Гороховский заявил, что с нагрузками не справляется и виртуальная SiM-карта, предоставляемая Monobank — eSIM.

Сбой в работе "Киевстар": что известно

Утром 12 декабря зафиксирован масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар". У пользователей отсутствует связь и интернет. Сначала было заявлено, что это технический сбой, однако позже представители "Киевстар" официально заявили о хакерской атаке на ядро сети.

В Министерстве внутренних дел обратились к украинцам с важным заявлением по этому поводу. В случае необходимости украинцы могут обратиться за помощью к правоохранителям, пограничникам или нацгвардейцам, ведь связь по-прежнему отсутствует.

Позже проблему возникли у еще одного украинского оператора. Пользователи не могут пополнить мобильный счет и зайти в приложение Vodafone. Также часть пользователей жалуются на отсутствие связи, в том числе в Одессе, Львове и Полтаве.