Сбой в "Киевстар": МВД обратилось с важным заявлением

В министерстве сообщают, в случае необходимости украинцы могут обратиться за помощью к правоохранителям, пограничникам или нацгвардейцам.

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Из-за масштабного сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар" большое количество украинцев остались без мобильной связи и интернета. В Министерстве внутренних дел рассказали, к кому обратиться, если вы нуждаетесь в помощи. Об этом написал глава МВД Игорь Клименко.

Украинцы, которым необходимо связаться с родными или вызвать экстренные службы, могут обратиться за помощью в пожарные части или же управления полиции.

Также, за помощью можно обратиться к работникам полиции, пограничникам или нацгвардейцам, которые осуществляют службу в населенных пунктах и на дорогах.

По словам Клименко, доступ к Wi-Fi есть во всех Пунктах несокрушимости, которые открыты в подразделениях Министерства внутренних дел. Все номера экстренных служб работают без сбоев в штатном режиме.

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Сбой в работе "Киевстар": что известно

12 декабря мобильный оператор "Киевстар" сообщил о техническом сбое. Без интернета и связи осталась часть абонентов.

Украинцы не могут совершить звонок, отправить сообщение и даже войти в приложение оператора.

По предварительной информации, причиной инцидента является хакерская атака на ядро сети. Пользователи оператора также не могут воспользоваться "Национальным роумингом".

Среди прочего, такой сбой может коснуться POS-терминалов и банкоматов, которые работают на картах "Киевстара".

Напомним, по словам Мининфраструктуры, проблемы со связью могут длиться несколько часов.